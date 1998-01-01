«Турпомощь» просит помочь «выездным» туроператорам

«Турпомощь» и комитет по туризму ТПП РФ просят правительство и Госдуму снизить финансовую нагрузку на туроператоров

Ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" совместно с комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма направила в правительство и Госдуму письма с просьбой оказать содействие в снижении финансовой нагрузки на туроператоров, работающих на выездных направлениях, - сообщает «Интерфакс».

"В частности, обращение коснулось необходимости продления постановления правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 577, что позволило бы туроператорам использовать отсрочку по исполнению обязательств перед туристами до конца 2023 года.

Еще одной важной темой является получение выделенных правительством РФ средств в размере 6 млрд рублей на покрытие расходов в связи с вывозом россиян из-за рубежа в 2022 году", — сообщает пресс-служба "Турпомощи".

Авторы обращений напоминают, что объем долга туроператоров перед туристами, образовавшегося из-за пандемии коронавируса и закрытия авиасообщения с большинством зарубежных стран после 24 февраля, в течение года сократился с почти 50 млрд до 10 млрд рублей.

"При этом большинство туроператоров – нишевые и региональные компании, представители малого и среднего бизнеса.

Именно поэтому основная задача – это сохранение жизнеспособности туристических компаний, поскольку туроператор, ушедший с рынка, уже не сможет расплатиться с долгами по нереализованным турам", — отмечается в сообщении.

Напомним, что на минувшей неделе был публикован перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета по теме развития туризма, прошедшего 6 сентября 2022 года.

Так, президентом в целях снижения налоговой нагрузки в туриндустрии поручено правительству рассмотреть вопросы об установлении нулевой ставки НДС для туроператоров.

По оценкам АТОР, освобождение от уплаты НДС туроператоров станет эффективной антикризисной мерой, позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству российских граждан.

Также кабмину дано поручение изучить возможность применения упрощенной системы налогообложения для организаций туротрасли при условии их предельного дохода до 300 млн. рублей, предельной численности работников — до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств до 250 млн. рублей.

Доклад по всем этим вопросам правительство должно подготовить в срок до 1 декабря 2022 г.