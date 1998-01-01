Новости Эксперты: "Новогодние туры на Шри-Ланку проданы более, чем на 50%" На Шри-Ланку уже летают "Аэрофлот" и Azur air, вскоре к ним может присоединиться и Srilankan Airlines

Как сообщает РСТ, на минувшей неделе стартовала полетная программа Azur Air из Москвы на Шри-Ланку. Как сообщила Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun, которая взяла блоки на этих рейсах, программа рассчитана до 24 марта 2023 года. «Рейсы будут летать еженедельно по средам и субботам из аэропорта «Внуково». Спрос хороший. Новый год загружен уже более чем на 50%», – уточнила она. Как мы сообщали ранее, в этом месяце перевозчик также начинает рейсы на остров из Петербурга, Красноярска и Новосибирска. В зависимости от города вылета, блоки мест на этих рейсах берут туроператоры ANEX Tour, Fun&Sun и «Интурист». Туроператор Fun&Sun предлагает на острове пляжный отдых, а также комбинированные программы с экскурсиями. Наличие блоков позволяет компании выставлять свои предложения по умеренным ценам. Например, в ноябре комбинированная поездка, включающая экскурсионный тур по Шри-Ланке уже на 4дня в отеле 3* на базе полупансиона плюс пляжный отдых в Radisson Blu Galle 5* на 12 ночей будет стоить чуть более 109 тыс рублей на человека при размещении в двухместном номере. Ранее, 9 октября, рейсы на Шри-Ланку возобновил «Аэрофлот». Прямая перевозка, как говорят эксперты, помогла восстановить турпоток на этом направлении, сильно просевший после того, как «Аэрофлот» приостановил выполнение коммерческих рейсов в Коломбо. Об этом же свидетельствует официальная статистика Шри-Ланки. В октябре въездной турпоток в страну вырос на 41% и достиг 42 тыс. человек. Прирост в немалой степени был обеспечен возобновлением рейсов из России. Это же позволило России в октябре выйти на второе место после Индии, основного для Шри-Ланки въездного рынка, подвинув британцев на третью позицию,- отмечает РСТ. Всего по итогам 10 месяцев на Шри-Ланке побывало 568 258 иностранных туристов. Пока это ниже допандемийного периода на 73%. Больше всего туристов прибыло из Индии – почти 100 тыс., затем идет Великобритания – 72,8 тыс., на третьем месте Россия (57,5), далее Германия (45,4), Франция (30,9), Австралия (22,8). Шри-Ланка демонстрирует максимальную заинтересованность в российском рынке. Так, с 11 ноября 2022 года до 25 июня 2023 года начнут действовать новые правила электронной туристической визы (ЕТА) для россиян. Она позволит находиться в стране 180 дней. Сейчас наши туристы приобретают электронные визы Шри-Ланки на 30 дней. Увеличение сроков пребывания рассчитано, прежде всего, на тех, кто планирует остановиться на более длительное время. Одновременно ланкийские власти обсуждают вопрос постановки рейсов из Москвы национального перевозчика Srilankan Airlines. Как мы сообщали ранее, достигнута также договоренность между крупнейшим ланкийским Peoples Bank и российским Нацинвестпромбанком об открытии прямых корреспондентских счетов. Ожидается, что до Нового года, после окончательного согласования россияне получат возможность открывать карту Peoples Bank и пополнять ее в долларах или евро, находясь еще в России. По прилете в Коломбо можно будет получить карту в одном из семисот отделений банка. /TOURBUS.RU

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