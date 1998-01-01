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Red Wings начнет рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив/ Utair увеличивает число рейсов из Грозного в Дубай/ Pegasus Airlines запустил новый рейс Алма-Ата — Анкара

Red Wings начнет рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings 27 ноября приступит к выполнению рейсов между Екатеринбургом и Тель-Авивом, сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты планируются по воскресеньям на лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах, ее длительность составит 40 минут, а общая продолжительность путешествия в одну сторону — около 7 часов.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время из Екатеринбурга в Тель-Авив рейсов нет.

Red Wings имеет базу в Москве, а также активно наращивает присутствие в регионах, прежде всего, в екатеринбургском "Кольцово", где забазировала несколько самолетов.

Utair увеличивает число рейсов из Грозного в Дубай

Авиакомпания Utair с 16 ноября вводит дополнительный рейс в Дубай (ОАЭ) из Грозного (Чечня) — по средам, сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее сообщалось, что выполнять полеты из Грозного в Дубай "ЮТэйр" начала со 2 октября — раз в неделю по воскресеньям

По данным сервиса "Яндекс расписание", в настоящее время другие авиаперевозчики не выполняют регулярные рейсы по данному направлению.

Pegasus Airlines запустил новый рейс Алма-Ата — Анкара

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 1 ноября запустила новый рейс по маршруту Алма-Ата — Анкара, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно информации, регулярные рейсы между городами Алматы и Анкара будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа А320 и Б737.

"Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией", — отмечается в информации ведомства. Pegasus Airlines — турецкая бюджетная авиакомпания, осуществляющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.

/TOURBUS.RU