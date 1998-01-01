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Город Пермь - официальный партнер 13-ой национальной премии Russian Business Travel & MICE Award 2022

Финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award пройдет 25 ноября в Самаре

Пермский край — это удивительное место на границе Европы и Азии, на стыке Русской равнины и Уральских гор. Это история о железе и соли, об освоении Урала и покорении Сибири.

Пермь — столица края, один из самых активно развивающихся городов России и территория, где есть огромное количество природных и культурных объектов. Туристов здесь ждут горы и скалы, реки и водопады, а также старинные церкви и монастыри, архитектурные памятники, уникальные музеи и театры.

На торжественной церемонии вручения 13-ой Национальной Премии Russian Business Travel & MICE Award'2022 гостей ожидают ожидает специальная фотовыставка о городе: достопримечательности, событийная линейка города, люди и гастрономические бренды города. А также викторина, сюрпризы и подарки!

Напомним, что 25 ноября в отеле «Лотте Самара» состоится финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award и Всероссийский Форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России».

За 13 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма.

255 российских компаний, представляющих практически все регионы России – от Мурманска на севере России до Ялты на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке, стали соискателями на получение престижной профессиональной награды.

В ходе открытого онлайн-голосования за номинантов было подано более 800 тысяч голосов.

На мероприятия Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» и церемонию вручения национальной премии прибудут руководители ОИВ, офисов по развитию территорий, региональных ТПП, региональных конвеншен-бюро и ТИЦ, представители гостиниц, конгрессных центров, событийных площадок, организаторы конференций.

Индустрия встреч и событий – это реальный сегмент экономики из более чем ста отраслей и видов хозяйственной деятельности экономики регионального и федерального уровней.

В рамках деловой программы Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» будут обсуждаться вопросы комплексного развития территорий и использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий.

/TOURBUS.RU