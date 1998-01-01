Число выездов россиян за границу в июле-сентябре почти в два раза превысило показатели II квартала

Как сообщает РБК, Погранслужба ФСБ опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. При этом Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения побили пятилетний рекорд по въездам граждан России, а в лидерах — Абхазия, Турция, Грузия и Финляндия.

Как отмечает РБК, по методологии Погранслужбы ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

Погранслужба при этом распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».





Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года.

В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов.

При этом почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.



Страной — лидером по числу выездов россиян с июля по сентябрь стала Абхазия: всего за этот период туда въехали почти 2,5 млн раз. На втором месте оказалась Турция (почти 2,1 млн въездов), куда из России, согласно данным ФСБ, в основном уезжали с целью туризма.





Абхазия и Турция с июля по сентябрь традиционно (как минимум с 2018 года) входят в десятку популярных направлений у россиян. По данным Ассоциации туроператоров, на Турцию летом 2022 года пришлось примерно 60% турпотока. Причиной такого высокого спроса мог стать «острый дефицит доступных зарубежных направлений» во всех ценовых сегментах, указывали в АТОР. Кроме того, Турция стала транспортным хабом — почти половина направлявшихся в Стамбул пересаживались там на рейсы в другие страны.

В феврале ЕС закрыл небо для всех российских самолетов и авиакомпаний. Популярной страной для летнего отдыха, по данным АТОР, была также Абхазия, в которой нет визовых, валютных и паспортных ограничений.



В тройку самых популярных направлений вошел и Казахстан — по данным ФСБ, с июля по сентябрь туда выехали из России почти 1,3 млн раз. Это самое большое количество выездов в квартал как минимум с 2018 года: так, за аналогичный период 2021 года в Казахстан выехали 248 тыс. раз, в июле—сентябре 2019 года — почти 1,2 млн.

С начала 2022 года число выездов в Казахстан растет уже третий квартал подряд: по сравнению со вторым кварталом (апрель—июнь) оно увеличилось почти на 120%.



Для 1,2 млн выездов цель поездки указана как частная, туризм — лишь 37 тыс. раз. В преобладающем большинстве случаев границу пересекали на автомобиле — 1 млн выездов, следует из данных ФСБ. Самолетом вылетали 119 тыс. раз, 97 тыс. раз выезжали поездом, а еще 30 тыс. раз переходили пограничный пункт пешком.

/TOURBUS.RU