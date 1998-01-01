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07 ноября
Число выездов россиян за границу в июле-сентябре почти в два раза превысило показатели II квартала
В лидерах выездного турпотока - Абхазия, Турция, Грузия и Финляндия
Как сообщает РБК, Погранслужба ФСБ опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. При этом Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения побили пятилетний рекорд по въездам граждан России, а в лидерах — Абхазия, Турция, Грузия и Финляндия.
Как отмечает РБК, по методологии Погранслужбы ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).
Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года.
В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов.
Абхазия и Турция с июля по сентябрь традиционно (как минимум с 2018 года) входят в десятку популярных направлений у россиян. По данным Ассоциации туроператоров, на Турцию летом 2022 года пришлось примерно 60% турпотока. Причиной такого высокого спроса мог стать «острый дефицит доступных зарубежных направлений» во всех ценовых сегментах, указывали в АТОР. Кроме того, Турция стала транспортным хабом — почти половина направлявшихся в Стамбул пересаживались там на рейсы в другие страны.
В феврале ЕС закрыл небо для всех российских самолетов и авиакомпаний. Популярной страной для летнего отдыха, по данным АТОР, была также Абхазия, в которой нет визовых, валютных и паспортных ограничений.
С начала 2022 года число выездов в Казахстан растет уже третий квартал подряд: по сравнению со вторым кварталом (апрель—июнь) оно увеличилось почти на 120%.
/TOURBUS.RU
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