Sabah: Россияне остаются лидерами по посещению Антальи

С начала года средиземноморский регион Турции посетило около трех млн россиян

Несмотря на снижение числа туристов из РФ и Украины, иностранный турпоток в Анталью за 10 месяцев вырос на 48% по сравнению с прошлогодним показателем, а россияне остаются лидерами по числу прибытий, сообщает сегодня газета Sabah со ссылкой на Управление культуры и туризма Антальи.

«Несмотря на потери на двух важнейших рынках – российском и украинском, количество иностранных туристов, прибывших в Анталью в январе-октябре, выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,74 млн.

В октябре Анталья побила рекорд доковидных времен, приняв 1,72 млн гостей, это больше на 7% чем годом ранее», — пишет издание, которое цитирует «Интерфакс».

Как отмечает газета, больше всего туристов с начала года приехали в Анталью из России (2,82 млн). При этом турпоток из РФ упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Втрое место заняла Германия (2,67 млн, плюс 129%), замыкает тройку лидеров Великобритания (1,88 млн).

В первую десятку также вошли Польша (744 тыс.), Нидерланды (434 тыс.), Казахстан (347 тыс.), Румыния (288 тыс.), Израиль (258 тыс.), Чехия (219 тыс.), Дания (207 тыс.). Далее следуют Литва (203 тыс.), Бельгия (182 тыс.), Швеция (181 тыс.), Молдова (162 тыс.), Швейцария 156 (тыс.), Словакия (154 тыс.), Франция (144 тыс.), Украина (129 тыс.), Иран (126 тыс.), Австрия (124 тыс.), Беларусь (118 тыс.), Норвегия (106 тыс.), Венгрия 100 (тыс.).

Напомним что, как мы сообщали вчера, по прогнозам АТОР, турпоток из России в Турцию вопреки более ранним прогнозам может превысить результат прошлого года на 4-6%.

«С учетом активных прибытий россиян в Турцию в октябре, продления полетных программ туроператоров и постановки новых рейсов в Стамбул на зимний период турпоток из РФ по итогам 2022 года может составить 4,8-4,9 млн прибытий. При определенных условиях возможно достижение и планки в 5 млн», — отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, это на 4-6% больше, чем в 2021 году, но на треть меньше, чем в рекордном 2019 году.

В АТОР добавили, что турецкие власти также пересмотрели прогноз по итогам 2022 года.

«Изначально власти страны рассчитывали на 42 миллиона туристов и доход в размере 34,5 миллиарда долларов по итогам года.

Однако в конце октября эти оценки были пересмотрены, и сейчас, как заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в Турции по итогам года ждут 50 миллионов туристов и 44 миллиарда долларов дохода от них», — сообщает ассоциация.

/TOURBUS.RU