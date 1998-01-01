Azur air начал сегодня программу чартерных полетов на Шри-Ланку

Вслед за «Аэрофлотом», рейсы на Шри-Ланку возобновила сегодня и авиакомпания Azur air.

Как сообщает АТОР, авиакомпания AZUR air со 2 ноября запустила полетную на Шри-Ланку из Москвы, а также Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Прямые перелеты из Москвы начнутся с частотой 2 раза в неделю. Полеты будут выполняться по средам и субботам.

С 3 ноября запускаются рейсы из Петербурга, с 7 ноября – из Новосибирска, с 11 ноября – из Красноярска. Из регионов частота вылетов – 1 раз в 10/11 ночей.

В зависимости от города вылета, блоки мест на этих рейсах берут туроператоры ANEX Tour, Fun&Sun и «Интурист».

Ранее прямые перелеты из Москвы в Коломбо возобновила авиакомпания «Аэрофлот»: рейсы выполняются три раза в неделю, и на базе этой перевозки пакетные туры в Шри-Ланку предлагают туроператоры «Библио-Глобус», «Русский Экспресс», Space Travel, TEZ Tour, Ambotis Holidays, ICS Travel Group,PAC Group, и «Интурист».

Также у туроператоров сформированы пакетные предложения на стыковочных рейсах международных авиакомпаний, которые предлагают хорошие тарифы и комфортные стыковки.

По общим оценкам участников рынка — экспертов АТОР, к ноябрю спрос на ланкийском направлении «раскачался»: все опрошенные туроператоры сообщили о заметном росте продаж.

Активно бронируются и чартерные рейсы: по информации ANEX Tour загрузка первых двух дат вылетов из Москвы 100%-ная, лишь отдельные места остались и на первые рейсы, стартующие из регионов. В ANEX Tour добавили, что Шри-Ланка входит в ТОП-5 продаж на Новый год.

Высокий спрос на туры в Шри-Ланку и у клиентов FUN&SUN: туроператор уже реализовал 50% блочной программы на новогодние праздники.

Довольны ходом бронирований Шри-Ланки и туроператоры, отправляющие туристов на прямых и стыковочных рейсах.

В компаниях Ambotis Holidays, «Русский Экспресс», Space Travel, PAC Group есть заявки на ноябрь, декабрь и Новый год. По статистике «Русского Экспресса, 80% заявок приходится на заезды, начиная с декабря. В «Интуристе» есть бронирования на март 2023 года. Как подчеркивают в Ambotis Holidays, многие туристы интересуются не только пляжным отдыхом, но и экскурсионной программой.

Эксперты туроператора ICS Travel Group также фиксируют устойчивый спрос на туры с перелетами на стыковочных рейсах Air Arabia. В зависимости от дат, авиабилеты с пересадкой в Шардже обходятся на 15-25% дешевле прямых перелетов.

По статистике туроператоров, чаще всего туристы едут на Шри-Ланку на 9-12 ночей, выбирая отели с питанием «завтраки» или «полупансион». «Туристы отдают предпочтение курортам и бухтам с хорошими пляжами и относительно спокойными волнами», — отмечают эксперты.

Несмотря на возможность пребывания в стране пов течение 180 дней, в организованном сегменте заявок на long stay крайне мало: есть отдельные индивидуальные запросы. Как полагают эксперты Space Travel, запросов длительное проживание пока не так много, потому что с таким форматом размещения на Шри-Ланке многие туристы не знакомы.

По прогнозам экспертов, в период новогодних праздников ряд популярных отелей будет работать со 100%-ной загрузкой, поэтому приостановки продаж на этот высокий период вполне ожидаемы.

В ICS Travel Group предупреждают: дефицит мест возможен в популярных отелях Radisson Blue, Marriott Weligama, Hikka Tranz, поэтому туры в эти гостиницы лучше бронировать заранее.

Отметим также, что, к примеру у компании ANEX Tour стоимость тура в ноябре с вылетом из Москвы в отель 4* (9 ночей, завтраки) – от 149 тыс. руб. на двоих; на Новый год с размещением в отеле 3* (9 ночей, завтраки, вылет 28 декабря) – от 272 тыс.руб. на двоих.

/TOURBUS.RU