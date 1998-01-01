|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 ноября
Воркшоп MOLECULA MICE & FIT вновь собрал профессионалов делового туризма
Участниками мероприятия в столичном отеле Marriott Imperial Plaza стали компании из девяти стран
Седьмой международный MOLECULA MICE & FIT Workshop вновь соединил на одной площадке поставщиков и заказчиков MICE-услуг в России и других странах. Участниками мероприятия в новом столичном отеле Marriott Imperial Plaza стали компании из России, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Казахстана, Турции, ОАЭ, Кубы, Саудовской Аравии.
Профессиональные посетители представляли агентства делового туризма, MICE и Event-агентства, консьерж-агентства, FIT и VIP-агентства и корпоративных заказчиков мероприятий.
Как отмечают организаторы MOLECULA руководители одноимённой компании Екатерина Дзюбинская и Екатерина Дударева, «главная задача мероприятия - налаживание партнёрства в сегментах MICE и VIP-туризма».
По мнению профессиональных посетителей, MOLECULA MICE & FIT реально помогает установлению деловых связей и открытию новых возможностей проведения деловых и событийных мероприятий. На переговоры ко многим экспонентам выстраивались очереди.
В этот раз одним из главных участников стал ведущий поставщик event-услуг компания Sharmol, представившая оборудование для организации видеосъемки 360, анимационных роликов BulletTime. Необычная, эффектная видеосъёмка вызвала неподдельный интерес посетителей воркшоп.
Помимо деловой программы гостей ждали винное казино, розыгрыш интересных призов и дружеская непринуждённая атмосфера на вечернем фуршете.
Восьмой воркшоп MOLECULA MICE & FIT пройдёт в Москве в апреле 2023 года.
Официальным информационным партнером MOLECULA MICE & FIT Workshop выступает медиахолдинг «Турбизнес».
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72