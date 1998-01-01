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03 ноября
Воркшоп MOLECULA MICE & FIT вновь собрал профессионалов делового туризма

Участниками мероприятия в столичном отеле Marriott Imperial Plaza стали компании из девяти стран


 

Седьмой международный MOLECULA MICE & FIT Workshop вновь соединил на одной площадке поставщиков и заказчиков MICE-услуг в России и других странах. Участниками мероприятия в новом столичном отеле Marriott Imperial Plaza стали компании из России, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Казахстана, Турции, ОАЭ, Кубы, Саудовской Аравии.

 

Профессиональные посетители представляли агентства делового туризма, MICE и Event-агентства, консьерж-агентства, FIT и VIP-агентства и корпоративных заказчиков мероприятий.

Как отмечают организаторы MOLECULA руководители одноимённой компании Екатерина Дзюбинская и Екатерина Дударева, «главная задача мероприятия - налаживание партнёрства в сегментах MICE и VIP-туризма».

  

  

По мнению профессиональных посетителей, MOLECULA MICE & FIT реально помогает установлению деловых связей и открытию новых возможностей проведения деловых и событийных мероприятий. На переговоры ко многим экспонентам выстраивались очереди.

 

В этот раз одним из главных участников стал ведущий поставщик event-услуг компания Sharmol, представившая оборудование для организации видеосъемки 360, анимационных роликов BulletTime. Необычная, эффектная видеосъёмка вызвала неподдельный интерес посетителей воркшоп.

 

  

Помимо деловой программы гостей ждали винное казино, розыгрыш интересных призов и дружеская непринуждённая атмосфера на вечернем фуршете.

Восьмой воркшоп MOLECULA MICE & FIT пройдёт в Москве в апреле 2023 года.

 

Официальным информационным партнером MOLECULA MICE & FIT Workshop выступает медиахолдинг «Турбизнес».


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