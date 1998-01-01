Эксперты: спрос на Таиланд резко вырос

Возобновление прямых рейсов на Пхукет привело к значительному росту количества туристов из России, - сообщает сегодня РСТ. Напомним, что "Аэрофлот" с 30 октября возобновил полеты в Бангкок и на Пхукет семь раз в неделю.

По данным иммиграционной службы международного аэропорта Пхукета, 1 ноября на остров прибыло свыше полутора тысяч россиян. Это самое большое количество иностранных прибытий в этот день.

Как показал опрос РСТ, после старта прямой перевозки «Аэрофлота» с 30 октября спрос на направление увеличился. «Таиланд – любимое нашими туристами место отдыха, многие долго ждали эти рейсы. Цена билетов осталась на прежнем уровне, перелет из Москвы на Пхукет и обратно обойдется от 67 тысяч рублей. На Emirates и Etihad Airways билеты стоят от 72 тысяч», – рассказала директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Сейчас, по словам эксперта, бронируют преимущественно ближайшие дни, хотя есть единичные заявки и на вылеты в конце марта. Стоимость двухнедельных туров на ноябрьские даты составляет $3-5 тысяч на двоих, включая перелет. Новый год тоже уже бронируют, здесь цены соответственно выше – $6-8 тысяч.

Спрос вырос однозначно, согласна с коллегами директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова. На дату открытия рейсов у «Аэрофлота» были весьма привлекательные тарифы, но они быстро закончились. Сейчас еще можно найти билет по хорошей цене на отдельные даты, но в целом стоимость перевозки уже выровнялась, и наиболее выгодное предложение остается разве что на весну. «Но тенденция позитивная, направление в спросе. Бронируют отели 4-5*, самые ходовые сроки поездки – 9-11 ночей», – пояснила она.

При этом пока что берут только вылеты на две-три недели вперед. На Новый год, скорее всего, будет отложенный спрос. Стоимость новогодних туров на 30% выше, чем ближайшие заезды, а ближе к датам вылета и с повышением спроса ценовой разрыв может стать еще заметнее.

В компании TEZ Tour спрос на туры в Таиланд за последние пару недель вырос в десятки раз, связано это также с началом сезона зимних продаж. Бронируют как ближайшие вылеты в ноябре, так и заезды на декабрь, Новый год и январские каникулы.

Наибольшим спросом пользуются отели 4-5* на завтраках. Стоимость недельных туров в ноябре с проживанием на Пхукете начинается от 77,4 тысяч рублей с человека, в Паттайе – от 83,6 тысяч. Отдых в аналогичных условиях в новогодний период стартует от 192,9 тысяч рублей на Пхукете и от 124 тысяч в Паттайе.

«Туристы отдают предпочтение прямым рейсам «Аэрофлота», также активно бронируют только проживание», – уточнила PR-специалист Елизавета Тимошенко.

По словам заместителя гендиректора компании «Пакс» Любови Чучмаевой, спрос не столько изменился, сколько перераспределился. Теперь туристы чаще запрашивают туры с перелетом на прямых рейсах «Аэрофлота».

В то же время регулярная перевозка на арабских авиакомпаниях зачастую остается более выгодной по стоимости. «Да и привыкли туристы к «кривой» перевозке, сейчас это уже не столь принципиально, в конце концов потребитель смотрит именно на цену перелета, а она занимает значительную часть в стоимости тура. Поэтому спрос на перелеты с пересадками в целом сохраняется», – подчеркнула эксперт.

/TOURBUS.RU