Турбизнес Санкт-Петербурга посетит города Юга России

С 15 по 18 ноября Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводят новое профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». В этот раз делегация города на Неве посетит крупнейшие города Юга России – Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи.

Традиционно участники роуд-шоу проедут весь маршрут на белом фирменном автобусе с петербургской символикой.

Как и в других российских городах проведения роуд-шоу посетителей ждет насыщенная программа – знакомство в ходе презентаций с туристскими программами ведущих туроператоров по приему и гостиницами Петербурга; проведение деловых встреч с участниками в ходе b2b-воркшопа; участие в беспроигрышной лотерее.

По итогам прошедшего роуд-шоу Санкт-Петербурга в октябре в Поволжье все без исключения профессиональные посетители мероприятий отметили огромную пользу живого общения с турбизнесом Северной столицы, налаживания новых деловых контактов и важность полученной ими информации.

В программе мероприятий в каждом городе – представление туристских программ сезона осень-зима 2022/23 в Петербурге, классических и новых популярных туристских мест на карте города.

Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «За восемь месяцев 2022 года наш город уже посетили 5,8 миллиона туристов. Интерес российских гостей к городу на Неве остается неизменно высоким.

Санкт-Петербург привлекает гостей в первую очередь как город богатейшего культурно-исторического наследия. При этом у нас также активно развиваются самые разные виды современного туризма - гастрономический, образовательный, промышленный, медицинский. Все больше туристов приезжает, чтобы посетить многочисленные яркие события, такие как концерт «Классика на Дворцовой», звуковое шоу «Поющие мосты», праздник выпускников «Алые паруса», фестивали «Столица водного туризма», «Чудо света», осенний праздник фонтанов, День туризма и многие другие.

Путешественникам, которые стремятся посмотреть за одну поездку несколько интересных мест, мы предлагаем уникальные межрегиональные маршруты. К примеру, тур по «Серебряному ожерелью России» объединяет Санкт-Петербург и интереснейшие регионы Северо-Запада. Растёт популярность программы «Два города — миллион впечатлений», в которую вошли 30 туристских маршрутов в двух российских столицах - Москве и Санкт-Петербурге.

Туристский сезон обещает быть насыщенным и интересным для всех, кто планирует поездку к нам в ближайшие месяцы, - на берегах Невы немало вариантов для увлекательного досуга и отдыха осенью и зимой».

Предстоящее роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» включает посещение городов:

15 ноября Волгоград

16 ноября Ростов-на-Дону

17 ноября Краснодар

18 ноября Сочи

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе:

10.00-11.00 – приветственный кофе-брейк и регистрация посетителей

11.00-12.30 – презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга и представителей туриндустрии из Санкт-Петербурга

12.30-14.00 – воркшоп, проведение индивидуальных встреч, розыгрыш призов

14.00-15.00 – фуршет для участников и посетителей.

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;

• туроператоры: «Невские сезоны», «Арт Тревел», «Бон Тур», «Музыка путешествий», «Росси Тур Бизнес», «Грандрус Турс», «Русский снег»;

• отели Grand Hotel Moika 22, Wawelberg Hotel St. Petersburg, AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург.

Программа мероприятий и регистрация для участия в роуд-шоу

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков стать гостями роуд-шоу!

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга