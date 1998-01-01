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03 ноября
Росстат: россияне пересаживаются с самолетов на поезда
По данным за 9 месяцев пассажирооборт авиакомпаний снизился, а железных дорог, наоборот, вырос
Пассажирооборот российских авиакомпаний за 9 месяцев 2022 года снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 3,4%, до 173,4 млрд пассажиро-километров, говорится в докладе Росстата, на который ссылается «Интерфакс».
В сентябре показатель составил 24,1 млрд пассажиро-километров: это почти на 14% меньше по отношению к сентябрю-2021 и на 13,5% — к августу-2022.
Пассажиропоток всех авиакомпаний за 9 месяцев составил 72,6 млн человек, следует из данных Росстата: это на 13% меньше, чем годом ранее. В частности, в сентябре перевезено 9,9 млн пассажиров (-19,5% г/г).
За 10 месяцев этого года пассажиропоток составил 80 млн человек, сообщал ранее замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик: это на 15% меньше, чем год назад.
Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта — в последний раз информация о перевозках раскрывалась за февраль.
Количество пассажиров, перевезенных по России железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2022 года, выросло при этом на 8,6% , следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ.
Всеми видами транспорта — включая железнодорожный, автобусный, морской и внутренний водный, а также авиационный — в стране за 9 месяцев перевезено более 7 млрд пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот по всем указанным видам также вырос на 2,3% и составил 335,7 млрд пасс-км.
Перевозки железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2022 г. выросли на 8,6%, до 856,2 млн человек. Их пассажирооборот подскочил на 17,6% и составил 96,8 млрд пасс-км. Вклад железнодорожных перевозок в общий пассажиропоток всех видов транспорта по итогам трех кварталов увеличилась до 12,2% с 11,5% годом ранее.
По данным Росстата, пассажирооборот всех предприятий транспорта общего пользования (включая внутренний водный и морской) в январе-сентябре составил 335,7 млрд пассажиро-километров (+2,3% г/г), в том числе железнодорожного — 96,8 млрд (+17,3%), автомобильного — 65 млрд (-1,1%).
/TOURBUS.RU
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