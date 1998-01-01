Новости

Горячие авиановости

"Аэрофлот" запросил допуски к рейсам из городов Сибири и Дальнего Востока во Вьетнам и Таиланд/ "Уральские авиалинии" и Azur air планируют открыть рейсы из Красноярска в Лаос и на Шри-Ланку/ "ИрАэро" запускает регулярный рейс из Уфы в Стамбул

"Аэрофлот" запросил допуски к рейсам из городов Сибири и Дальнего Востока во Вьетнам и Таиланд

"Аэрофлот" запросил у Росавиации временные допуски к регулярным рейсам из городов Сибири и Дальнего Востока во Вьетнам и Таиланд, следует из материалов на сайте ведомства.

Компания претендует на допуски из Красноярска в Ханой и Нячанг (Вьетнам), а также из Владивостока в Нячанг.

Допуск к полетам в столицу Таиланда — Бангкок "Аэрофлот" рассчитывает получить из Красноярска, Владивостока и Новосибирска, на курортный Пхукет — из этих же городов, а также из Хабаровска. Запрошенная частота полетов по всем направлениям — до двух раз в неделю.

Помимо этого, "Аэрофлот" запросил допуск к семи рейсам в неделю из Санкт-Петербурга в Стамбул, а его дочерняя "Россия" — в Ташкент.

Основной базовый аэропорт "Аэрофлота" — московское "Шереметьево". Как сообщалось, в зимнем расписании (действует до 25 марта) международная сеть компании из Москвы будет сформирована из рейсов в 16 стран мира: Таиланд, Индию, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы, Китай, Индию, Иран, Турцию, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан.

С июня 2021 года "Аэрофлот" также развивает маршрутную сеть из Красноярска, в планах на будущее — развитие базы на Дальнем Востоке, говорил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Уральские авиалинии" и AZUR air планируют открыть рейсы из Красноярска в Лаос и на Шри-Ланку

Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует с декабря начать регулярные полеты во Вьентьян (Лаос) из международного аэропорта Красноярска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Предполагается, что перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю.

"Про конкретные дни, по которым будут осуществляться рейсы, говорить еще нельзя, слотов пока нет", — сказал представитель пресс-службы. При этом он предположил, что рейс может и не состояться, если перевозчик не сможет продать билеты в нужном объеме.

В пресс-службе также сообщили, что Azur Air может запустить рейс из Красноярска на Шри-Ланку. В пресс-службе также отметили, что зимняя чартерная программа из Красноярска будет представлена рейсами в Турцию (Анталья, Azur Air), Таиланд (Пхукет, Nordwind).

"ИрАэро" запускает регулярный рейс из Уфы в Стамбул

Авиакомпания "ИрАэро" запускает регулярный рейс из Уфы в Стамбул, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа". Перелеты будут выполняться с 6 ноября еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.

Длительность перелета составит 4 часа 35 минут. "ИрАэро" базируется в Иркутске, ее парк сформирован из самолетов Superjet 100, A319, Bombardier CRJ-200, а также Ан-24 и Ан-26. Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час.

/TOURBUS.RU

