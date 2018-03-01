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02 ноября
Российский турпоток в Турцию может превысить прошлогодний на 6%

Эксперты улучшили свои прогнозы итогов турпотока на турецком направлении


 

Турпоток из России в Турцию вопреки более ранним прогнозам может превысить результат прошлого года на 4-6%, прогнозируют в Ассоциации туроператоров Росси (АТОР), который цитирует «Интерфакс».

«С учетом активных прибытий россиян в Турцию в октябре, продления полетных программ туроператоров и постановки новых рейсов в Стамбул на зимний период турпоток из РФ по итогам 2022 года может составить 4,8-4,9 млн прибытий. При определенных условиях возможно достижение и планки в 5 млн», — отмечают в ТОР.

По данным ассоциации, это на 4-6% больше, чем в 2021 году, но на треть меньше, чем в рекордном 2019 году.

 

Ранее туроператоры предполагали, что число российских прибытий в Турцию за 2022 составит около 4 млн.

Так, в середине Августа гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отмечал: "Итоги подводить рано, так как август напряженный месяц и сентябрь бархатный сезон в Турции, которая стала направлением №1 этого лета. Я думаю, что она еще соберет своих клиентов: ожидается до 4 млн человек, которые отдохнут в Турции этим летом.

В условиях ограниченности направлений, куда можно полететь прямыми рейсами, резко сузилась география. Сужение воронки приводит к тому, что какие-то направления получают больший объем туристов. Это Турция, страны Ближнего Востока и прежде всего ОАЭ, Мальдивы, которые стали направлением обыденного отдыха".

 

В АТОР добавили, что турецкие власти также пересмотрели прогноз по итогам 2022 года.

«Изначально власти страны рассчитывали на 42 миллиона туристов и доход в размере 34,5 миллиарда долларов по итогам года.

Однако в конце октября эти оценки были пересмотрены, и сейчас, как заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в Турции по итогам года ждут 50 миллионов туристов и 44 миллиарда долларов дохода от них», — сообщает ассоциация.

 

Напомним, что эти прогнозы делаются на фоне расширения, несмотря на окончание барзатного сезона, полетных программ из России. Так, вчера стало известно, что лоукостер "Победа" в декабре возобновит рейсы из Москвы (аэропорт "Внуково") в Стамбул, Аланью и Анталью.

 

Кроме того, сегодня стало известно, что российские авиакомпании продолжат выполнять до 35 регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва – Анталья – Москва. Турецкие власти продлили соглашение с Минтрансом РФ об увеличении числа назначенных перевозчиков и частоте полетов.

Соответствующее письмо из Главного управления гражданской авиации Турции опубликовано на сайте Росавиации.

/TOURBUS.RU


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