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Общенациональный Союз индустрии гостеприимства - партнёр 13-ой премии RBT& MA

Финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award пройдет 25 ноября в Самаре

Общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) развивает индустрию гостеприимства в российских регионах.

Спрос на деловые мероприятия превзошел показатели прошлого года на 54%. Компании стремятся проводить мероприятия в России, открывать новые города. Деловым гостям регионов необходимо получать качественный сервис, открывать новые туристические направления – и поэтому предприятиям туристско-гостиничной инфраструктуры просто абсолютно необходимо быть коммерчески успешными и демонстрировать высокий профессионализм в гостеприимстве.

«Подготовка профессиональных кадров для индустрии гостеприимства – одна из ключевых задач ОСИГ. Развитию туризма в стране сегодня уделяется огромное внимание.

Для того, чтобы мы перешли на качественно новый этап в развитии индустрии гостеприимства, необходимы профессиональные кадры, современная подготовка, формирование основ высокого сервиса, современного продвижения и работы в условиях новых реалий», – отмечает вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Напомним, что 25 ноября в отеле «Лотте Самара» состоится финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award и Всероссийский Форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России».

За 13 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма.

255 российских компаний, представляющих практически все регионы России – от Мурманска на севере России до Ялты на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке, стали соискателями на получение престижной профессиональной награды.

В ходе открытого онлайн-голосования за номинантов было подано более 800 тысяч голосов.

На мероприятия Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» и церемонию вручения национальной премии прибудут руководители ОИВ, офисов по развитию территорий, региональных ТПП, региональных конвеншен-бюро и ТИЦ, представители гостиниц, конгрессных центров, событийных площадок, организаторы конференций.

Индустрия встреч и событий – это реальный сегмент экономики из более чем ста отраслей и видов хозяйственной деятельности экономики регионального и федерального уровней.

В рамках деловой программы Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» будут обсуждаться вопросы комплексного развития территорий и использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий.

/TOURBUS.RU