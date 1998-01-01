Поручения по итогам Госсовета: туроператорам обнулят НДС, кешбэк продолжат, а электронные визы возобновят

Опубликован перечень поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета по теме развития туризма

Опубликован перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета по теме развития туризма, прошедшего 6 сентября 2022 года, - сообщает АТОР. Список вопросов достаточно большой и охватывает разные сферы развития туризма.

Так, президентом в целях снижения налоговой нагрузки в туриндустрии поручено правительству рассмотреть вопросы об установлении нулевой ставки НДС для туроператоров.

По оценкам АТОР, освобождение от уплаты НДС туроператоров станет эффективной антикризисной мерой, позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству российских граждан.

Также кабмину дано поручение изучить возможность применения упрощенной системы налогообложения для организаций туротрасли при условии их предельного дохода до 300 млн. рублей, предельной численности работников — до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств до 250 млн. рублей.

Доклад по всем этим вопросам правительство должно подготовить в срок до 1 декабря 2022 г.

Важным для обеспечения доступности туристических поездок является поручение по программе туристического кешбэка. Как ранее стало известно, в проекте федерального бюджета на 2023 — 2025 годы средств на реализацию этой программы не запланировано.

Но в поручении президента правительству поставлена задача представить предложения по продлению программы кешбэка на 2023-25 годы, в том числе детского кешбэка. Правительству нужно сделать это в срок до 1 декабря 2022 г.

Отдельный список поручений касается развития въездного туризма. Так, правительству РФ совместно с МИД, МВД и ФСБ России в срок до 1 июня 2023 года поручено подготовить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с дружественными странами, а также по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Есть поручение и по возобновлению действия единой электронной визы: речь идет о применении такого механизма только для граждан иностранных государств, которые не относятся к недружественным. Напомним, что электронные визы должны были начать выдаваться еще год назад, но из-за пандемии ковида запуск программы был отложен.

Также заинтересованные ведомства должны подготовить предложения по увеличению срока действия многократной туристической визы и по распространению в других регионах страны правила безвизового въезда пассажиров круизных судов. Такая практика до начала пандемии весной 2020 года успешно применялась в Санкт-Петербурге: иностранцы, прибывающие на паромах и морских судах, могли въезжать без виз на срок до 72 часов.

В перечне поручений - и несколько важных вопросов, касающихся развития туристической инфраструктуры, в частности создание новых морских курортов.

В список поручений президента РФ вошли практически все вопросы, которые были рассмотрены на Госсовете в сентябре 2022 года, - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU