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«Победа» в декабре начинает рейсы в Стамбул, Аланью и Анталью

Рейсы в два стамбульских аэропорта будут ежедневными, а на турецкие курорты — 3-4 раза в неделю

Лоукостер "Победа" в декабре возобновит рейсы из Москвы (аэропорт "Внуково") в турецкие Стамбул, Аланью и Анталью, сообщила представитель вчера компании журналистам.

Рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гекчен начнутся 1 декабря и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт — "Стамбул" — стартуют 21 декабря и также будут ежедневными.

Полеты в Аланью (аэропорт "Газипаша") запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря с частотой четыре раза в неделю.

В декабре билет в Стамбул в одну сторону обойдется в сумму от 12300 руб., в Анталью и Аланью от 21 тыс. руб.

Сейчас единственное зарубежное направление "Победы" — Минск, куда компания летает из Санкт-Петербурга и Москвы.

Как сообщала ранее газета «КоммерсантЪ», «Победа» полностью приостановила полеты за рубеж с 8 марта после соответствующей рекомендации Росавиации тем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге.

Перевозчик тогда предполагал, что ограничение будет действовать до конца зимнего расписания. Но летом рейсы не возобновились из-за проблемы двойной регистрации самолетов «Победы» как в бермудском, так и российском реестрах.

По данным газеты, летом «Победе» удалось снять самолеты, принадлежащие иностранным «дочкам» «ВТБ Лизинга» и «Сбер Лизинга», с регистрации авиарегистра Бермуд.

Эти воздушные суда были оформлены в сублизинг у «Аэрофлота», и сейчас лоукостер сможет возобновить на них полеты за рубеж без риска ареста из-за двойной регистрации. Рейсы в «Анталью» будут выполняться на бортах, принадлежащих «ВТБ Лизингу», уточнил источник в «Аэрофлоте».

Как напоминает издание, авиасообщение с Турцией российские перевозчики возобновили еще в начале весенне-летнего расписания. Одним из первых в середине марта рейсы на SSJ-100 в Стамбул начал Red Wings, за ним в апреле последовали «Азимут», «ИрАэро» и «Россия» (из Сочи). «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул на собственных Airbus A330 с мая.

В июне смогла вывести из бермудского реестра свои Boeing 767–300 и начала летать на турецкие курорты Azur Air.

В сентябре S7 открыла продажу билетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью на переведенных из реестра Бермуд лайнерах А320. В конце сентября на А321 начал чартерные рейсы в Стамбул и Анталью «Ямал».

Увеличение провозных емкостей на зарубежных направлениях положительно повлияет на эффективность группы “Аэрофлот», полагает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, которого цитирует «КоммерсантЪ».

Традиционно пассажиропоток в Анталью больше, чем в Стамбул, но он «почти исключительно формируется туристическим сегментом и имеет высокую сезонность.

Стамбул, в том числе как популярный хаб в Европу, пользуется круглогодичным спросом, и рейсы туда можно загрузить с приемлемой доходной ставкой даже при сравнительно высокой конкуренции”.

В рамках группы «Победа» сможет предложить более привлекательные и конкурентоспособные условия прямого перелета из Москвы, чем «Россия» — из Сочи, говорит эксперт. Он также отмечает, что накануне новогодних каникул спрос на рейсы в Анталью будет.

Кроме того, «ощутимую долю» трафика в этом году составляют россияне, скупившие недвижимость на курортах Турции.

/TOURBUS,RU