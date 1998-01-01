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01 ноября
Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования

Большинство перевозчиков перешло на автоматизированную систему «Леонардо»


 

Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров. Все расчеты внутри систем ведутся в рублях", — заявил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, процитированный в сообщении.

Переход на российский софт выполнен "в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные", добавил он.

 

Как уточняется, авиакомпании выбирали из двух российских систем — "Леонардо" (разработчик — АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с "Ростехом") и "ТАИС" (АО "ОРС"). По словам замгендиректора "Ростеха" Александра Назарова, "Леонардо" на данный момент пользуются 68 перевозчиков, включая 50 российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 млн пассажиров в год.

В частности, с 30 октября пользователем IT-решения стал "Аэрофлот" (переход предусматривал и регулярные рейсы дочерней авиакомпании "Россия"), до этого в июне на "Леонардо" перешла третья авиакомпания группы — "Победа".

 

 Аэрофлот завершил переход на отечественную систему бронирования «Леонардо». Сервис, созданный компанией «Сирена-Трэвел» в партнёрстве с Госкорпорацией Ростех, заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями. - сообщили в свою очередь сегодня в пресс-службе авиакомпании.

 

Переход «Аэрофлота» на новую систему бронирования осуществлялся при поддержке компаний «РТ-Транском» и «Сирена-Трэвел». С учётом объёмов данных такой крупной авиакомпании, как Аэрофлот, процесс перехода был реализован в кратчайшие сроки, и уже 29 октября регистрация пассажиров началась в отечественной системе бронирования.

 

Как отметили в пресс-службе, «разработчики позаботились о том, чтобы адаптация авиаперевозчика и пассажиров была максимально комфортной. Автоматизированная информационная система бронирования «Леонардо» работает по принципу «подключай и работай». Благодаря встроенным в систему модулям сохраняется вся важная информация и данные по организации воздушных перевозок.

Система «Леонардо» обеспечивает достаточный функционал и подходит для разных типов авиакомпаний — международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Она включает набор решений, построенных по стандартам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов».

 

«Переход Аэрофлота на автоматизированную информационную систему организации воздушных перевозок «Леонардо» состоялся в крайне сжатые сроки. Адаптация отдельных модулей системы займёт некоторое время, но все целевые мероприятия должны в итоге обеспечить максимальные функциональные возможности для производственных и коммерческих процессов компании, а главное — обеспечить широкий спектр удобных клиентских сервисов для наших пассажиров, — подчёркнул заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич.

— При этом доступ ко всем сервисам используемой ранее американской платформы Sabre, в соответствии с постановлением правительства РФ, полностью прекращён».

/TOURBUS.RU


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