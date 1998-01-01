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01 ноября
Приглашаем в Самару на финал главной премии в области делового туризма
25 ноября пройдут финал премии Russian Business Travel & MICE Award и Всероссийский форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России»
25 ноября в отеле «Лотте Самара» состоится финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award и Всероссийский Форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России».
За 13 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма.
255 российских компаний, представляющих практически все регионы России – от Мурманска на севере России до Ялты на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке, стали соискателями на получение престижной профессиональной награды.
В ходе открытого онлайн-голосования за номинантов было подано более 800 тысяч голосов.
На мероприятия Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» и церемонию вручения национальной премии прибудут руководители ОИВ, офисов по развитию территорий, региональных ТПП, региональных конвеншен-бюро и ТИЦ, представители гостиниц, конгрессных центров, событийных площадок, организаторы конференций.
Индустрия встреч и событий – это реальный сегмент экономики из более чем ста отраслей и видов хозяйственной деятельности экономики регионального и федерального уровней.
В рамках деловой программы Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» будут обсуждаться вопросы комплексного развития территорий и использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий. В настоящее время отмечается активизация запросов на проведение в регионах крупных деловых и корпоративных мероприятий.
Гостям церемонии предложены специальные цены на размещение в отелях Самары и организована интересная программа знакомства с объектами и площадками региона для проведения мероприятий.
Регистрация на деловую и интерактивную программу
Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Регион-партнер – Самарская область.
Город-партнер – Пермь.
Партнерами премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», Международная выставка «Интурмаркет» .
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