Новости Необычный Кронштадт: «Чумной» форт, Голландская кухня и загадки Обводного канала Северная столица познакомила московских журналистов с нетривиальными и «вкусными» маршрутами

Мы продолжаем рассказ об увлекательном пресс-туре, в ходе которого команда Visit Petersburg познакомила журналистов с «новой географией» Северной столицы. ...Непростительно приехать в Санкт-Петербург на несколько дней и не посетить Кронштадт. В советское время это было сделать затруднительно – он был закрытым, сейчас же, в этот «маленький, но гордый» город, основанный Петром I и изначально служившим главной базой Балтийского флота, может любой желающий. Именно отсюда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания и именно здесь, в водах близ острова Котлин, находятся когда-то грозные и величественные морские крепости — форты Кронштадта, внесенные в список ЮНЕСКО. Оборонительная функция фортов давно ушла в историю, но это не мешает им постоянно привлекать в свои стены тысячи туристов, ведь чтобы лучше понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России, необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями. Тематическая экскурсия «Ногою твердой стать при море…» начинается с посещения нового уникального Музея-макета фортов Кронштадта, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта их неповторимым бытом и атмосферой. Так, Форт Александр I, основанный в 1836 г., который называют «Чумным», до сих пор ассоциируется в сознании людей с тайнами и загадками. Именно здесь расположилась противочумная лаборатория, в которой проводились опыты со смертельно опасным возбудителем. Отдаленная от берега постройка была идеальной для проведения секретных видов работ. В 90-е годы прошлого века на территории форта были популярны дискотеки, а в начале XXI века здесь проходили съемки знаменитых сериалов «Морские дьяволы» и «Фаворский». Экскурсию по фортам логично подкрепить водным путешествием на катере. В текущем сезоне 2022 появилась абсолютно эксклюзивная возможность пройти на катере по «Проводному», как его называли в начале – Кронштадтскому «Обводному» каналу. Эта закованная в гранит водная транспортная магистраль, отделяющая от города Адмиралтейство Кронштадта, хранит множество тайн. Так, никто пока не выяснил происхождение уникальной полигональной кладки канала – это загадка истории. 50-ти минутное путешествие озвучивается завораживающим баритоном заслуженного артиста России, Николая Бурова. Незабываемым воспоминанием о Кронштадте станет посещение одной из главных достопримечательностей города – грандиозного Никольского Морского Собора с подъемом в подкупольное пространство. Он строился 10 лет и был освящен в 1913 году. Но уже через 15 лет был разорен, закрыт и более 70 лет его помещения использовались под самые различные нужды. Лишь в 2013 году Морской собор был вновь отрыт для прихожан. Знакомство с новейшими локациями Кронштадта продолжилось в музейно-историческом парке «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га можно прогуляться по Аллее героев российского флота, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней, заглянуть в яблоневый сад и даже, вспомнив детство, романтически покататься на качелях с видом на возвышающиеся над горизонтом громады фортов. Ну, и, конечно, нельзя игнорировать и гастрономическую составляющую Кронштадта. Вначале стоит посетить, опять же, новый мультимедийный музей «Голландская кухня», где силами энтузиастов была восстановлена атмосфера конца 18 – начала 19 века, а повествование ведется от лица здания. Так, на острове Котлин в конце 18 века между Купеческой гаванью и Итальянским прудом располагалась небольшая деревянная кухня, где готовили пищу для судовых команд. Ведь приготовление еды на судах, стоящих вгаванях было строжайше запрещено: неосторожное обращение с огнём могло мгновенно погубить дорогие корабли. Можно сказать, что голландская кухня в Кронштадте, с ее многообразием, смешением вкусов и свежим бризом новизны, - стала первой «кулинарной студией», где каждый кок, по сути, шеф-повар, мог проявить свои лучшие профессиональные навыки. А в ресторане «Голландская кухня» до сих пор можно отведать «Борщ с вишней» и «Ладожский судак-гриль на овощном соте» по «тем самым» голландским рецептам… Кстати, если говорить о концептуальной кухне, то тут Питеру равных нет. В ресторане Avocado Queen — проекте рестораторов Аркадия Новикова, Антона Пинского и австралийского шеф-повара Глена Баллиса, акцент в меню сделан на полезных блюдах из авокадо. Его добавляют в салаты и роллы, готовят с осьминогом и ананасом кимчи, жарят с соте из морепродуктов, запекают с трюфелем и яйцом и готовят шоколадные шедевры. А кафе «Вход с улицы» в пространстве «Бертгольд центр» - первый в России ресторан транзитного трудоустройства, где бездомные получают новые профессии. Более того, эти подопечные благотворительной организации «Ночлежка» в этом году стали номинантами премии «Что где есть в Петербурге», - модного гастросправочника, в котором ежегодно собираются лучшие блюда городского общепита. В 2022-м, кстати, ресторанную отрасль горожане и гости города поддержали особенно объемно: номинантов премии оказалось более 150-ти. Что опять же, подтверждает звание Петербурга, как гастрономической столицы России. /TOURBUS.RU Первая часть рассказа о путешествии по необычному Петербургу. Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга







Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка