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Кипрская виза станет платной

С 1 декабря стоимость оформления кипрской визы для россиян составит 80 евро

Как напоминает АТОР, в сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. В связи с этим решением практически все страны Евросоюза повысили сумму визового сбора для граждан России. Для взрослых заявителей визовый сбор повысился с 35 до 80 евро, для детей 6‒12 лет – с 35 до 40 евро.

Последним из стран ЕС обновление своей визовой политики для россиян сделал Кипр. Решение об этом принял Совет министров Республики Кипр. В соответствии с ним с 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы.

В рамках общей визовой политики ЕС, визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

В настоящее время национальная кипрская виза оформляется для граждан России бесплатно.

Добавим, что с 1 декабря визовый сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (паспорта старого образца) составит 35 евро. Для граждан Казахстана – 80 евро.

Как напоминает АТОР, из-за приостановки прямых рейсов между РФ и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы. Однако наши соотечественники по-прежнему могут путешествовать на Кипр: средиземноморское государство не закрывало границ для российских туристов.

Для въезда на Кипр потребуется многократная действующая шенгенская виза, или многократная национальная виза Румынии, Хорватии или Болгарии, или же кипрская национальная виза. Общий срок пребывания по данной визе не должен 90 дней в течение 180-дневного периода.

Срок рассмотрения заявления на получение кипрской национальной визы составляет от 3 до 5 рабочих дней.

В свою очередь, «Интерфакс» сообщает, что в пресс-службе туроператора TEZ Tour не смогли подтвердить информацию о введении сбора. "Мы не получали официальной информации об изменении стоимости визы для россиян от посольства страны", — сообщили в туркомпании.

На сайте посольства Кипра в РФ также пока что указано, что визы для граждан России оформляются бесплатно.

Как напоминает РБК, после 24 февраля Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Позднее кипрские власти аннулировали гражданство нескольких крупных российских бизнесменов, попавших под санкции, в том числе Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева.



В июле президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус признал, что кипрские отели теряют большую часть дохода из-за того, что российские туристы не могут приехать в страну.

Ранее замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в €600 млн.

/TOURBUS.RU

