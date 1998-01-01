Завтра в Москве пройдет Седьмой международный воркшоп MOLECULA MICE & FIT

Завтра, 1 ноября в Москве в отеле Imperial Plaza пройдет международный воркшоп MOLECULA MICE & FIT.

Воркшоп MOLECULA MICE & FIT – ежегодное международное мероприятие, соединяющее поставщиков и потребителей туристических услуг со всего мира. Успешно проводится в Москве два раза в год. 1 ноября мероприятие состоится в 7-й раз.

Воркшоп активно способствует развитию делового и VIP-туризма. Посетители воркшоп – агентства делового туризма, MICE и Event агентства, консьерж агентства, FIT VIP агентства и непосредственно корпоративные клиенты, принимающие решение о выборе направления для проведения своих мероприятий.

Организаторы MOLECULA воркшоп – профессионалы с 25-летним опытом в сегменте организации деловых мероприятий. Программа воркшоп рассчитана на целый день.

Деловая часть мероприятия пройдет в формате двусторонних встреч поставщиков и посетителей и завершится фуршетом, во время которого участники смогут пообщаться друг с другом в неформальной атмосфере.

В качестве экспонентов участвуют принимающие компании (DMC), отели, поставщики event-услуг, авиакомпании, офисы по туризму, площадки, круизные компании из разных стран – России, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Казахстана, Турции, ОАЭ, Кубы, Саудовской Аравии.

В мероприятии участвует около 170 профессиональных посетителей.

MOLECULA воркшоп - закрытое мероприятие, вход осуществляется по подтвержденной регистрации.

Успейте пройти регистрацию для профессиональных посетителей на Telegram-канале воркшопа.

В сентябре 2022 года медиахолдинг "Турбизнес" и MOLECULA Group приняли решение о начале долгосрочного партнерства, в результате которого "Турбизнес" стал официальным информационным партнером коммуникационной компании MOLECULA Group.