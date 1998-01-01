«Победа» перелетела из Внуково в Шереметьево

Со вчерашнего дня рейсы по 25 направлениям лоукостера начали выполняться из главного аэропорта столицы

Авиакомпания "Победа", базирующаяся в московском аэропорту "Внуково", с воскресенья начала обслуживать основную часть рейсов в "Шереметьево".

Согласно сообщению перевозчика, до середины ноября в "Шереметьево" будут переведены рейсы по 25 направлениям.

Так, с воскресенья начались полеты во Владикавказ, Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу, с 3 ноября — в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября — в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября — в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.

"Обслуживание клиентов авиакомпании "Победа" будет производиться на стойках регистрации 365-374 в терминале С. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В", — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Наземное обслуживание разворотных рейсов "Победы", как ожидается, будет происходить в течение 25 минут.

Из "Внуково" компания продолжит летать по 12 маршрутам: в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Новосибирск и Уфу.

"Осуществление программы полётов "Победы" из "Шереметьево" позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы "Аэрофлот". А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен", — заявил ранее гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук.

При этом почти половину полётной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в Москве.

В рамках межрегиональной сети полётов будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Пермь, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Владикавказ, Киров, Чебоксары, Нижнекамск, Астрахань, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Махачкалу, Сочи.

Из Сочи — в Казань, Пермь, Уфу, Новосибирск, Челябинск, Киров, Саратов, Екатеринбург. Кроме того, "Победа" будет летать в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы", сообщила представитель "Победы".

/TOURBUS.RU