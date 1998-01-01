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31 октября
Четыре россиянки погибли в результате давки в Сеуле
Всего во время празднования Хеллоуина в корейской столице погибли 154 человека, еще 133 получили ранения
154 человека, в том числе четыре россиянки, погибли в результате давки, возникшей 29 октября в Сеуле во время празднования Хеллоуина. Большинство погибших — молодые люди, в том числе около 100 женщин, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Еще 133 человека пострадали. Большинство госпитализированных — молодые женщины.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране национальный траур. Президенты многих стран, в том числе США и России, выразили соболезнования властям Южной Кореи.
По информации СИИ, давка возникла в небольшом переулке с уклоном в районе Итхэвон, популярном у молодых жителей Сеула и экспатов. Как отмечает Reuters, вечером 29 октября десятки баров и ресторанов района были переполнены. По данным спасателей, люди, собравшиеся у отеля «Гамильтон», полностью, от стены до стены, заполнили переулок шириной 3,2 метра, некоторые стали падать — а новые люди продолжали вливаться в толпу.
Reuters пишет, что, по словам одного из очевидцев, людей было в 10 раз больше, чем на Рождество. Одна пострадавшая, по словам ее матери, выжила, пробыв в толпе более часа. После давки власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей без вести.
В этом году в Сеуле впервые за три года отмечали Хеллоуин без коронавирусных ограничений. В апреле на фоне снижения новых случаев ковида в Южной Корее отменили комендантский час в барах и ресторанах, а также разрешили собираться больше чем по 10 человек. В мае в стране отменили требование носить маски.
Это крупнейшая трагедия в Южной Корее с 2014 года, когда из-за крушения парома «Севоль» погибли 304 человека, в основном старшеклассники.
Известно, что среди погибших есть граждане России, Китая, Ирана, Узбекистана, Норвегии, США, Франции, Австралии, Вьетнама, Казахстана, Шри-Ланки, Таиланда и Австрии.
Жители трех регионов РФ погибли в давке в Сеуле, сообщили "Интерфаксу" в представительстве МИД РФ во Владивостоке.
"По информации от коллег из посольства РФ в Республике Корея, там были четыре города — Петербург, Кемерово, Спасск, Находка", — сказал собеседник агентства. орода Спасск-Дальний и Находка расположены в Приморье. Информации о компенсации родственникам погибших на данный момент нет, сказал он.
Ранее посольство РФ в Южной Корее сообщало о четырех погибших россиянках. Ряд СМИ сообщил имена двух погибших девушек — это Дарья Твердохлеб и 27-летняя Кристина Гарднер.
/TOURBUS.RU
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