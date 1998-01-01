Официально: Индонезия не ужесточает правила въезда для россиян

«Индонезия решила ужесточить правила въезда для россиян», - под такими заголовками выходили в минувшую пятницу новости в российских СМИ, - сообщает АТОР. CМИ, ссылаясь на министерство здравоохранения Индонезии, сообщали, что на фоне нового всплеска коронавирусной инфекции, «Индонезия снова решила ужесточить санитарный и карантинный контроль за туристами, прибывающими из 19 стран, в том числе и из России».

Выбор стран, согласно сообщениям, обусловлен «значительным ростом в них числа заболевших коронавирусом, о котором предупреждают сами власти этих государств».

Для выяснения ситуации АТОР связался с министерством туризма и креативной экономики Индонезии в России (VITO Russia). Там в свою очередь обратились за разъяснениями к индонезийским коллегам. Последние сообщили, что ни о каких новых ограничениях для туристов в Индонезии речи не идет. Вероятно, причиной ошибочных сообщений стало недостаточное знание языка официальных документов.

«Никаких новых правил или требований Индонезия к иностранным туристам, приезжающим в страну, не предъявляет», – сообщила Анна Киселева, официальный представитель министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России.

Анна Киселева пояснила: основной посыл сообщения министерства здравоохранения Индонезии – новый вариант вируса и стремление страны не допустить его распространения.

Как и ранее, в подобной ситуации будет уделяться пристальное внимание состоянию путешественников. Если у туристов, будут явные признаки заболевания, то их просто будут тщательнее проверять.

Что же касается «19 стран», то здесь речь идет просто о государствах, которые сейчас дают основной въездной турпоток Индонезии, а не о тех, в которых есть какая-то «вспышка

Туроператоры подтверждают: спрос на Индонезию у российских туристов сейчас высок. Демонстрирует этот факт и официальная статистика.

За семь месяцев текущего года Индонезия приняла 15,9 тыс. российских туристов, что более чем в два раза превышает турпоток во Вьетнам за аналогичный период. Вьетнам до пандемии занимал второе место среди стран ЮВА после Таиланда по спросу у российских туристов, а Индонезия была на третьем. Сейчас же Индонезия обгоняет Вьетнам.

Туроператоры уверены: прямые рейсы из Москвы в Денпасар, после возобновления авиасообщения, которого сейчас ждут многочисленные туристы, будут летать с максимальной загрузкой.

Переговоры на тему возобновления авиасообщения ведутся. Прямые рейсы может начать выполнять группа «Аэрофлот». В августе о рассмотрении варианта полетов на Бали с дозаправкой сообщал и генеральный директор AZUR air.

/TOURBUS.RU