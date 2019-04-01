|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
28 октября
Как работают визовые центры в начале ноября?
Работа визовых центров меняется в связи с празднованием европейского Дня всех святых и российского Дня народного единства
День народного единства, официальный государственный праздник в РФ, отмечается 4 ноября. В 2022 году он приходится на пятницу. В этой связи нерабочими являются три дня: с 4 по 6 ноября.
Как сообщает сегодня АТОР, визовые центры стран Европы 4 ноября работать не будут. Соответственно, на этот день не будет предварительной записи на подачу документов, а также возможности забрать уже готовый паспорт.
Выходной день необходимо учесть и при подсчете сроков рассмотрения документов: для кого-то лишний день в оформлении визы может стать критическим.
Кроме того, в нескольких европейских странах 1 ноября отмечают День всех святых, в связи с чем консульства и визовые центры также не работают.
Как сообщал ранее АТОР, в среднем сейчас шенгенскую визу в Москве оформляют за 2,5 недели.
КАК РАБОТАЮТ ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ СТРАН ЕВРОПЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
Австрия. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Болгария. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Венгрия. 31 октября и 1 ноября Консульский отдел посольства Венгрии и Генеральные консульства не работают в связи с национальными праздниками.
«Визовые центры будут работать, но при подсчете сроков рассмотрения документов, данные дни необходимо считать нерабочими», — сообщается на сайте визового центра Венгрии в Москве.
4 ноября визовые центры Венгрии также будут закрыты в связи с Днем народного Единства.
Великобритания. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Германия. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Греция. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Испания. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Италия. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Норвегия. Визовые центры закрыты 4-6 ноября.
Португалия. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Словения. Визовые центры закрыты 31 октября, 1 и 4 ноября.
Словакия. Визовые центры закрыты 1 и 4 ноября.
Франция. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Хорватия. Визовые центры закрыты 1 и 4 ноября.
Швеция. Визовые центры закрыты 4-6 ноября.
Швейцария. Визовые центры закрыты 4 ноября.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72