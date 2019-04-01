Как работают визовые центры в начале ноября?

Работа визовых центров меняется в связи с празднованием европейского Дня всех святых и российского Дня народного единства

День народного единства, официальный государственный праздник в РФ, отмечается 4 ноября. В 2022 году он приходится на пятницу. В этой связи нерабочими являются три дня: с 4 по 6 ноября.

Как сообщает сегодня АТОР, визовые центры стран Европы 4 ноября работать не будут. Соответственно, на этот день не будет предварительной записи на подачу документов, а также возможности забрать уже готовый паспорт.

Выходной день необходимо учесть и при подсчете сроков рассмотрения документов: для кого-то лишний день в оформлении визы может стать критическим.

Кроме того, в нескольких европейских странах 1 ноября отмечают День всех святых, в связи с чем консульства и визовые центры также не работают.

Как сообщал ранее АТОР, в среднем сейчас шенгенскую визу в Москве оформляют за 2,5 недели.

КАК РАБОТАЮТ ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ СТРАН ЕВРОПЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:

Австрия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Болгария. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Венгрия. 31 октября и 1 ноября Консульский отдел посольства Венгрии и Генеральные консульства не работают в связи с национальными праздниками.

«Визовые центры будут работать, но при подсчете сроков рассмотрения документов, данные дни необходимо считать нерабочими», — сообщается на сайте визового центра Венгрии в Москве.

4 ноября визовые центры Венгрии также будут закрыты в связи с Днем народного Единства.

Великобритания. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Германия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Греция. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Испания. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Италия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Норвегия. Визовые центры закрыты 4-6 ноября.

Португалия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Словения. Визовые центры закрыты 31 октября, 1 и 4 ноября.

Словакия. Визовые центры закрыты 1 и 4 ноября.

Франция. Визовые центры закрыты 4 ноября.

Хорватия. Визовые центры закрыты 1 и 4 ноября.

Швеция. Визовые центры закрыты 4-6 ноября.

Швейцария. Визовые центры закрыты 4 ноября.