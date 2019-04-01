Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
28 октября
Как работают визовые центры в начале ноября?

Работа визовых центров меняется в связи с празднованием европейского Дня всех святых и российского Дня народного единства


 

День народного единства, официальный государственный праздник в РФ, отмечается 4 ноября. В 2022 году он приходится на пятницу. В этой связи нерабочими являются три дня: с 4 по 6 ноября.

Как сообщает сегодня АТОР, визовые центры стран Европы 4 ноября работать не будут. Соответственно, на этот день не будет предварительной записи на подачу документов, а также возможности забрать уже готовый паспорт.

 

Выходной день необходимо учесть и при подсчете сроков рассмотрения документов: для кого-то лишний день в оформлении визы может стать критическим.

Кроме того, в нескольких европейских странах 1 ноября отмечают День всех святых, в связи с чем консульства и визовые центры также не работают.

Как сообщал ранее АТОР, в среднем сейчас шенгенскую визу в Москве оформляют за 2,5 недели.

 

КАК РАБОТАЮТ ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ СТРАН ЕВРОПЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:

Австрия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Болгария. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Венгрия. 31 октября и 1 ноября Консульский отдел посольства Венгрии и Генеральные консульства не работают в связи с национальными праздниками.

«Визовые центры будут работать, но при подсчете сроков рассмотрения документов, данные дни необходимо считать нерабочими», — сообщается на сайте визового центра Венгрии в Москве.

4 ноября визовые центры Венгрии также будут закрыты в связи с Днем народного Единства.

 

Великобритания. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Германия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Греция. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Испания. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Италия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Норвегия. Визовые центры закрыты 4-6 ноября.

 

Португалия. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Словения. Визовые центры закрыты 31 октября, 1 и 4 ноября.

 

Словакия. Визовые центры закрыты 1 и 4 ноября.

 

Франция. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 

Хорватия. Визовые центры закрыты 1 и 4 ноября.

 

Швеция. Визовые центры закрыты 4-6 ноября.

 

Швейцария. Визовые центры закрыты 4 ноября.

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 