ЦИФРА НЕДЕЛИ: Каждое двенадцатое рабочее место в Петербурге зависит от туризма

Только непосредственно в сфере оказания туруслуг занято не менее 57 тыс. петербуржцев

В Санкт Петербурге в ходе подведения предварительных итогов сезона-2022 определился важный результат: процесс восстановления туристского потока в Северную столицу мотивировал многие организации города увеличить количество сотрудников. Таковы данные исследования, проведенного в рамках «Турбарометра Санкт Петербурга» - совместного проекта Комитета по развитию туризма, Аналитического центра при Правительстве РФ и Федеральной службы государственной статистики.

Туризм можно назвать «локомотивом экономики» - развитие этой индустрии обеспечивает мощный мультипликативный эффект, стимулируя рост множества других отраслей, в том числе с точки зрения занятости населения. Одно рабочее место в туризме гарантированно создает 1,5 рабочих места в смежных отраслях, а в Петербурге – до 3,5.

По данным Росстата, в коллективных средствах размещения Санкт Петербурга работают 9,9 тысячи сотрудников, а с учетом санаторно-курортных организаций – 16,2 тысячи.

Включая аутсорсинг, который широко практикуется в индустрии гостеприимства, общая численность занятых в коллективных средствах размещения города составила как минимум 42 тысячи человек. По мнению аналитиков, если в полном объеме учесть занятость в сфере предоставления жилья туристам в краткосрочную аренду, эта цифра может еще существенно возрасти.

Отметим, что аутсорсинг особенно распространен в отношении линейного персонала: горничных, официантов, работников кухни. В гостиницах категории «5 звезд» доля персонала на аутсорсинге доходит до 20–30%, а в отелях «3-4 звезды» – до 70%.

В туристских компаниях Петербурга численность персонала определена на основе анализа реестров Ростуризма. В общей сложности в Северной столице работают 1969 турфирм, 698 из которых являются туроператорами и 1271 турагентствами. Количество занятых в турфирмах составляет 4,5 тысячи человек. Еще 2,8 тысячи работают в турагентствах. Кроме того, около 920 сотрудников заняты в конгрессно-выставочных организациях Петербурга.

Северная столица остается ведущим центром познавательного туризма и отмечена экспертами туристской отрасли как абсолютный лидер по наличию точек интереса для культурно-познавательных путешествий. Число экскурсоводов и гидов города составляет более 6000 человек.

Таким образом, только непосредственно в сфере оказания туристских услуг постоянно заняты как минимум 57 тысяч жителей Петербурга.

Эта цифра не учитывает сотрудников смежных отраслей, чей труд напрямую связан с обслуживанием гостей - водителей туристских автобусов, экипажей прогулочных и круизных судов, работников общепита, магазинов и предприятий бытовых услуг для туристов, производителей сувенирной продукции, а также тех, кто проводит событийные мероприятия.

С учетом федерального мультипликатора аналитики делают важный вывод: каждое двенадцатое рабочее место в Петербурге зависит от туризма.

Примечательно, что в гостиничном секторе Северной столицы число рабочих мест, резко сократившееся во время пандемии, также начало восстанавливаться. В этом году – более, чем на 15%. По мнению вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, такая динамика связана с ростом турпотока и, как следствие, возвращением из других регионов сотрудников, которые в пандемию были отправлены на режим простоя.

А также – с вводом в эксплуатацию ряда новых гостиниц, открывшихся в городе за последние два года.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга