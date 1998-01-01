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«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Каир

С 12 ноября национальный перевозчик будет ежедневно летать в столицу Египта

Авиакомпания «Аэрофлот» с 12 ноября возобновит рейсы в столицу Египта Каир на лайнере "Боинг 737-800", сообщает пресс-служба перевозчика.

Расписание рейсов (время указано местное):

Направление Номер рейса Вылет Прилёт Дни недели Москва (SVO-C) — Каир SU0400 08:55 14:15 ПН,ВТ,СР,ЧТ,СБ,ВС Каир — Москва (SVO-C) SU0401 15:15 22:25 ПН,ВТ,СР,ЧТ,СБ,ВС Москва (SVO-C) — Каир SU0400 08:50 14:15 ПТ Каир — Москва (SVO-C) SU0401 15:15 22:20 ПТ

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Билеты на первый прямой рейс авиакомпании в Каир по тарифу «эконом лайт» без багажа можно приобрести за 22 тыс. руб. в один конец. Перелет по маршруту туда и обратно в период с 12 по 19 ноября обойдется в 34 тыс. руб.

Каир станет третьим по счёту пунктом Египта, в которые Аэрофлот выполняет регулярные рейсы. 1 октября авиакомпания возобновила полеты на курорты Красного моря Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее авиакомпания сообщала, что в зимнем расписании (продлится с 30 октября до 25 марта) будет летать из московского "Шереметьево" в 39 городов России. Самая интенсивная частота полетов запланирована в Санкт-Петербург (15 парных рейсов в сутки), Сочи (10), Казань и Екатеринбург (по 7), Минеральные Воды (6), Самару и Калининград (по 5).

Международная сеть “Аэрофлота” в наступающем сезоне пополнится ежедневными рейсами из Москвы в Бангкок и Пхукет (Таиланд). С 2 ноября авиакомпания планирует возобновить регулярные полёты в штат Гоа (Индия).

Кроме того, в новом сезонном расписании Аэрофлот продолжит возобновлённые в этом году прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево: в ОАЭ (Дубай), Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), на Шри-Ланку (Коломбо), на Сейшелы (Маэ), на Мальдивы (Мале), в Китай (Пекин, Гуанчжоу), в Индию (Дели), Иран (Тегеран) и в Турцию (Стамбул, Анталья).

Также будут продолжены собственные полёты авиакомпании в страны СНГ: Беларусь (Минск), Киргизия (Бишкек и Ош), Узбекистан (Ташкент, Ургенч, Самарканд и Бухара), Армения (Ереван) и Азербайджан (Баку).