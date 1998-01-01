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28 октября
Сергею Канаеву — 70!
Накануне юбилея известного журналиста-арабиста и представителя турофиса Шарджи Сергея Канаева мы публикуем несколько фактов из его уникальной биографии
Завтра — юбилей Сергея Георгиевича Канаева, талантливого журналиста-арабиста и «старейшины» цеха представителей Национальных турофисов в России.
В качестве военного переводчика и журналиста-международника он прошел множество «горячих» точек на Ближнем Ввостоке, стал свидетелем и участником поистине тектонических процессов, проходивших в регионе в 80-е — начале 90-х гг. Затем, в течение двух десятков лет Сергей Георгиевич представлял в России туристические возможности Дубая. Благодаря его огромным усилиям эмират вошел в число самых популярных и любимых россиянами направлений отдыха.
Одновременно Сергей Канаев щедро делился своим опытом с более молодыми коллегами, став одним из основателей Ассоциации представителей национальных туристических офисов (АНТОР) в России.
Сейчас Сергей Георгиевич продолжает провигать в России свое любимое направление -ОАЭ, являясь коммерческим директором представительства Комитета по развитию торговли и туризма эмирата Шарджа.
Медиахолдинг «Турбизнес» поздравляет нашего дорогого друга и коллегу Сергея Канаева с юбилеем, и желает ему здоровья и множества новых успешных проектов!
В этом выпуске мы публикуем отрывки из автобиографии Сергея Канаева и несколько добрых слов, сказанных в его адрес коллегами по турбизнесу.
Сергей Канаев: «Замените слово «пропаганда» на слово «промоушн» - и вот вам продвижение туристического направления!»:
...В 1970 г. я стал студентом ИВЯ (Институт восточных языков при МГУ), арабского отделения. Благодаря Гоголю, которого любил мой отец, и до сих пор люблю я. Сочинение и вопрос на устном вступительном экзамене были по Гоголю. В 1972 ИВЯ стал ИСАА – Институтом стран Азии и Африки.
В 1974-1975 был в Сирии в качестве военного переводчика, это называлось «языковая стажировка». Служил в дивизии у Голанских высот в районе эль-Кунейтра. Закончил ИСАА в 1976 г. и поступил в аспирантуру. Защитил кандидатскую.
В 1984 г. начал работать в АПН – Агентство Печати Новости. Первая командировка-стажировка в 1986 г. в Бейрут. Ливан, гражданская война, на моих глазах из черного БМВ расстреляли «аль хаджис аль-иштиракий» - блок-пост социалистической партии Джумблата. На следующий день начался новый этап эскалации конфликта…
Когда есть повод, всегда поднимаю рюмку за нашего директора в бейрутском инфоцентре Константина Максимова. Благодаря ему, за многие годы не было ни одного инцидента с сотрудниками информационного центра.
Потом была командировка в Каир в 1988 г. Чудесное время, прекрасная журналистская компания – ТАСС, ТВ, Труд… Совместные поездки, посиделки, теннис. Познакомился с типографской работой на типографии знаменитой газеты «Аль-Ахрам», что потом пригодилось по жизни, как говорят.
Из Каира меня перевели в Кувейт. Несмотря на свое богатство, место, мало приспособленное для нормальной жизни. И бешеные цены.. Но эта «счастливая» жизнь в стране с жестким сухим законом продолжалась около года. 2 августа 1990 г. Кувейт оккупировали иракские войска.
Очень бывает неприятно, когда тебе упирают штык родного «калаша» в ребра и спрашивают, ты кто. Будто не видят!... Офицер долго спрашивал, кто я – американец, иорданец, кувейтец? Отвечаю «суфьетий» - советский, никакой реакции. Отвечаю «русий»- русский. Никакой реакции. Тогда показал на «калашников» и сказал: я - калашников! Офицер посмотрел в блокнот, покачал головой и заявил: сегодня брать «калашников» не велено!... Штык убрали..
После трех недель оккупации и эвакуации на машинах в Багдад (это стало возможно благодаря личной договоренности Евгения Примакова с Саддамом Хусейном) и после короткого отдыха в Москве меня отправляют в район Персидского залива с напутствием открыть, как можно быстрее, бюро АПН в любой стране на мой выбор. Выбор пал на Абу-Даби, где и прошло пять лет моей жизни. В том или ином виде корпункт РИА Новости существует в ОАЭ до сих пор.
Журналистская работа предполагает большой круг общения. Среди тех, с кем соприкасался или общался были и Горбачев, и Черномырдин, и Козырев, и бывший президент США Картер, и… но приятное чувство осталось от общения с нашими военными и авиа- конструкторами – такими как академик Б.В. Бункин, создавший первую зенитную ракету, сбившую самолет Пауэрса, Владимир Смирнов – замгенконструктора «Сухого»… Брал интервью у человека удивительной судьбы Михаила Тимофеевича Калашникова. В Абу-Даби и Дубае регулярно проходили военные и авиационные выставки, куда приезжали большие российские делегации.
Но все когда-то заканчивается. Подошла к концу и моя затянувшаяся командировка в ОАЭ. Агентство Новости, тогда уже РИА Новости, казалось, дышало на ладан. Кадровики в Москве говорили, ищи работу. И вдруг, благодаря именно многочисленным контактам и дружественными отношениям, я узнал, что в Дубае есть Совет по развитию торговли и туризма, и они ищут русского для работы их представителем в России. Русских тогда в ОАЭ было много меньше, чем сегодня, и выбор возможных кандидатур фактически свелся к одной – моей. Но решения пришлось ждать несколько месяцев.
За это время я написал первый путеводитель по ОАЭ на русском языка «Ваш спутник по ОАЭ», который потом переиздавался несколько раз.
Мой 12-летний опыт работы в Агентстве Новости оказался очень полезным на новой должности представителя Дубая. В советское время АПН был мощной пропагандистской машиной, но замените слово «пропаганда» на слово «промоушн» - и вот вам продвижение туристического направления!
Да, с 13 октября (с тех пор я бережно отношусь к 13-му числу!) 1995 года по конец 2016 года я был, как сказал один из крупнейших дубайских туроператоров, «лицом Дубая в России, СНГ и Балтии».
21 год я был «начальником Дубая» (по аналогии с известным фильмом «Начальник Чукотки»). Чтобы не перейти границы приличий и не начать уже хвастаться, я приведу лишь один факт, когда молодые представители НТО спрашивали старших коллег, что и как делать, им отвечали, делай то, что делает Канаев…
На самом деле, созданная в 1999 году Ассоциация представителей национальных туристических офисов (АНТОР) в России, одним из учредителей которой был и я, как раз ставила своей целью оказываться содействие начинающим иностранным туристическим представителям. Годы работы в качестве представителя Дубая – это не только продвижение направления, но это и знакомство со своей страной. Это множество встреч и знакомств. Мои поездки охватили территорию от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Омска и Улан-Уде. Прибавьте сюда Беларусь, Украину, Прибалтику, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию и Таджикистан. Практически в каждом городе и в каждой стране оставались люди, с которыми, приезжая в следующий раз, я хотел встретиться.
В 2017 году меня пригласили работать директором по маркетингу Представительства Комитета Шарджи по развитию торговли и туризма, чем собственно я сейчас и занимаюсь…
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
- С огромной радостью поздравляю с юбилеем блестящего профессионала, талантливого журналиста и беспредельно отважного и честного товарища по работе, одного из «отцов-основателей» Ассоциации представителей национальных туристических организаций, АНТОР!
Мнение Сергея Георгиевича для многих коллег в туризме является абсолютной, неизменной величиной, универсальной, практически в математическом смысле этого слова, единицей измерения подлинного профессионализма, восточной мудрости, дипломатии, умения слушать и слышать людей, анализировать окружающие процессы и явления.
Многая лета, уважаемый Сергей Георгиевич!
Дмитрий СМИРНОВ, президент АНТОР.
- Дорогой и любимый Сергей Георгиевич!
Каждый раз, посещая арабскую страну, я вспоминаю Вас добрым словом, Ваши советы, советы опытного арабиста, хорошо знающего и понимающего культуру нашего с Вами любимого региона. Вот и сегодня, поздравляя Вас с замечательным юбилеем из солнечного Алжира, я и моя супруга искренне желаем Вам оставаться таким же мудрым, активным и понимающим человеком, которым мы Вас знаем.
Добра, здоровья, только позитивных новостей, дорогой Сергей Георгиевич!
Дмитрий АРУТЮНОВ, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур».
- Дорогой Сергей Георгиевич, от имени Офиса по туризму Таиланда и себя лично, поздравляю тебя с юбилеем. Ты - настоящий профессионал в туризме и замечательный коллега и друг. Здоровья, успехов в работе и хорошего настроения!
Константин КИНЕЛЬ, заместитель руководителя Офиса по туризму Таиланда в России.
- Дорогой Сергей, говорят, что с возрастом мужчины хотят наверстать упущенное в молодости десятикратно. Седина в бороду — бес в ребро. Так пусть твой юбилей станет началом пути свершений! Как говорят, «чтоб хотелось и моглось!» Пускай все самые сокровенные желания исполнятся, здоровье не подводит, а бодрости духа и молодости души хватит ещё на столько же лет!
Друг и соратник Энтони КАРУАНА
/TOURBUS.RU
На фото:
Сергей Канаев на выставке "Отдых 2020", Москва, Сколково
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