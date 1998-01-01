Новости Сергею Канаеву — 70! Накануне юбилея известного журналиста-арабиста и представителя турофиса Шарджи Сергея Канаева мы публикуем несколько фактов из его уникальной биографии

Завтра — юбилей Сергея Георгиевича Канаева, талантливого журналиста-арабиста и «старейшины» цеха представителей Национальных турофисов в России. В качестве военного переводчика и журналиста-международника он прошел множество «горячих» точек на Ближнем Ввостоке, стал свидетелем и участником поистине тектонических процессов, проходивших в регионе в 80-е — начале 90-х гг. Затем, в течение двух десятков лет Сергей Георгиевич представлял в России туристические возможности Дубая. Благодаря его огромным усилиям эмират вошел в число самых популярных и любимых россиянами направлений отдыха. Одновременно Сергей Канаев щедро делился своим опытом с более молодыми коллегами, став одним из основателей Ассоциации представителей национальных туристических офисов (АНТОР) в России. Сейчас Сергей Георгиевич продолжает провигать в России свое любимое направление -ОАЭ, являясь коммерческим директором представительства Комитета по развитию торговли и туризма эмирата Шарджа. Медиахолдинг «Турбизнес» поздравляет нашего дорогого друга и коллегу Сергея Канаева с юбилеем, и желает ему здоровья и множества новых успешных проектов! В этом выпуске мы публикуем отрывки из автобиографии Сергея Канаева и несколько добрых слов, сказанных в его адрес коллегами по турбизнесу. Сергей Канаев: «Замените слово «пропаганда» на слово «промоушн» - и вот вам продвижение туристического направления!»: ...В 1970 г. я стал студентом ИВЯ (Институт восточных языков при МГУ), арабского отделения. Благодаря Гоголю, которого любил мой отец, и до сих пор люблю я. Сочинение и вопрос на устном вступительном экзамене были по Гоголю. В 1972 ИВЯ стал ИСАА – Институтом стран Азии и Африки. В 1974-1975 был в Сирии в качестве военного переводчика, это называлось «языковая стажировка». Служил в дивизии у Голанских высот в районе эль-Кунейтра. Закончил ИСАА в 1976 г. и поступил в аспирантуру. Защитил кандидатскую. В 1984 г. начал работать в АПН – Агентство Печати Новости. Первая командировка-стажировка в 1986 г. в Бейрут. Ливан, гражданская война, на моих глазах из черного БМВ расстреляли «аль хаджис аль-иштиракий» - блок-пост социалистической партии Джумблата. На следующий день начался новый этап эскалации конфликта… Когда есть повод, всегда поднимаю рюмку за нашего директора в бейрутском инфоцентре Константина Максимова. Благодаря ему, за многие годы не было ни одного инцидента с сотрудниками информационного центра. Потом была командировка в Каир в 1988 г. Чудесное время, прекрасная журналистская компания – ТАСС, ТВ, Труд… Совместные поездки, посиделки, теннис. Познакомился с типографской работой на типографии знаменитой газеты «Аль-Ахрам», что потом пригодилось по жизни, как говорят. Из Каира меня перевели в Кувейт. Несмотря на свое богатство, место, мало приспособленное для нормальной жизни. И бешеные цены.. Но эта «счастливая» жизнь в стране с жестким сухим законом продолжалась около года. 2 августа 1990 г. Кувейт оккупировали иракские войска. Очень бывает неприятно, когда тебе упирают штык родного «калаша» в ребра и спрашивают, ты кто. Будто не видят!... Офицер долго спрашивал, кто я – американец, иорданец, кувейтец? Отвечаю «суфьетий» - советский, никакой реакции. Отвечаю «русий»- русский. Никакой реакции. Тогда показал на «калашников» и сказал: я - калашников! Офицер посмотрел в блокнот, покачал головой и заявил: сегодня брать «калашников» не велено!... Штык убрали.. После трех недель оккупации и эвакуации на машинах в Багдад (это стало возможно благодаря личной договоренности Евгения Примакова с Саддамом Хусейном) и после короткого отдыха в Москве меня отправляют в район Персидского залива с напутствием открыть, как можно быстрее, бюро АПН в любой стране на мой выбор. Выбор пал на Абу-Даби, где и прошло пять лет моей жизни. В том или ином виде корпункт РИА Новости существует в ОАЭ до сих пор. Журналистская работа предполагает большой круг общения. Среди тех, с кем соприкасался или общался были и Горбачев, и Черномырдин, и Козырев, и бывший президент США Картер, и… но приятное чувство осталось от общения с нашими военными и авиа- конструкторами – такими как академик Б.В. Бункин, создавший первую зенитную ракету, сбившую самолет Пауэрса, Владимир Смирнов – замгенконструктора «Сухого»… Брал интервью у человека удивительной судьбы Михаила Тимофеевича Калашникова. В Абу-Даби и Дубае регулярно проходили военные и авиационные выставки, куда приезжали большие российские делегации. Но все когда-то заканчивается. Подошла к концу и моя затянувшаяся командировка в ОАЭ. Агентство Новости, тогда уже РИА Новости, казалось, дышало на ладан. Кадровики в Москве говорили, ищи работу. И вдруг, благодаря именно многочисленным контактам и дружественными отношениям, я узнал, что в Дубае есть Совет по развитию торговли и туризма, и они ищут русского для работы их представителем в России. Русских тогда в ОАЭ было много меньше, чем сегодня, и выбор возможных кандидатур фактически свелся к одной – моей. Но решения пришлось ждать несколько месяцев. За это время я написал первый путеводитель по ОАЭ на русском языка «Ваш спутник по ОАЭ», который потом переиздавался несколько раз. Мой 12-летний опыт работы в Агентстве Новости оказался очень полезным на новой должности представителя Дубая. В советское время АПН был мощной пропагандистской машиной, но замените слово «пропаганда» на слово «промоушн» - и вот вам продвижение туристического направления! Да, с 13 октября (с тех пор я бережно отношусь к 13-му числу!) 1995 года по конец 2016 года я был, как сказал один из крупнейших дубайских туроператоров, «лицом Дубая в России, СНГ и Балтии». 21 год я был «начальником Дубая» (по аналогии с известным фильмом «Начальник Чукотки»). Чтобы не перейти границы приличий и не начать уже хвастаться, я приведу лишь один факт, когда молодые представители НТО спрашивали старших коллег, что и как делать, им отвечали, делай то, что делает Канаев… На самом деле, созданная в 1999 году Ассоциация представителей национальных туристических офисов (АНТОР) в России, одним из учредителей которой был и я, как раз ставила своей целью оказываться содействие начинающим иностранным туристическим представителям. Годы работы в качестве представителя Дубая – это не только продвижение направления, но это и знакомство со своей страной. Это множество встреч и знакомств. Мои поездки охватили территорию от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Омска и Улан-Уде. Прибавьте сюда Беларусь, Украину, Прибалтику, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию и Таджикистан. Практически в каждом городе и в каждой стране оставались люди, с которыми, приезжая в следующий раз, я хотел встретиться. В 2017 году меня пригласили работать директором по маркетингу Представительства Комитета Шарджи по развитию торговли и туризма, чем собственно я сейчас и занимаюсь… ПОЗДРАВЛЯЕМ! - С огромной радостью поздравляю с юбилеем блестящего профессионала, талантливого журналиста и беспредельно отважного и честного товарища по работе, одного из «отцов-основателей» Ассоциации представителей национальных туристических организаций, АНТОР! Мнение Сергея Георгиевича для многих коллег в туризме является абсолютной, неизменной величиной, универсальной, практически в математическом смысле этого слова, единицей измерения подлинного профессионализма, восточной мудрости, дипломатии, умения слушать и слышать людей, анализировать окружающие процессы и явления. Многая лета, уважаемый Сергей Георгиевич! Дмитрий СМИРНОВ, президент АНТОР. - Дорогой и любимый Сергей Георгиевич! Каждый раз, посещая арабскую страну, я вспоминаю Вас добрым словом, Ваши советы, советы опытного арабиста, хорошо знающего и понимающего культуру нашего с Вами любимого региона. Вот и сегодня, поздравляя Вас с замечательным юбилеем из солнечного Алжира, я и моя супруга искренне желаем Вам оставаться таким же мудрым, активным и понимающим человеком, которым мы Вас знаем. Добра, здоровья, только позитивных новостей, дорогой Сергей Георгиевич! Дмитрий АРУТЮНОВ, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур». - Дорогой Сергей Георгиевич, от имени Офиса по туризму Таиланда и себя лично, поздравляю тебя с юбилеем. Ты - настоящий профессионал в туризме и замечательный коллега и друг. Здоровья, успехов в работе и хорошего настроения! Константин КИНЕЛЬ, заместитель руководителя Офиса по туризму Таиланда в России. - Дорогой Сергей, говорят, что с возрастом мужчины хотят наверстать упущенное в молодости десятикратно. Седина в бороду — бес в ребро. Так пусть твой юбилей станет началом пути свершений! Как говорят, «чтоб хотелось и моглось!» Пускай все самые сокровенные желания исполнятся, здоровье не подводит, а бодрости духа и молодости души хватит ещё на столько же лет! Друг и соратник Энтони КАРУАНА /TOURBUS.RU На фото: Сергей Канаев на выставке "Отдых 2020", Москва, Сколково

Журналистская работа в Абу-Даби, 1993 г.

С партнерами на выставке MITT-1998, Москва

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка