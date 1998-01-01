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28 октября
Российские банки собираются устанавливать в Турции и ОАЭ свои терминалы
Таким образом банки хотят решить проблему приема карт «Мир» в «дружественных» странах
Два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы (устройство для приёма к оплате платёжных карт ) для приема карт «Мир» в «дружественных» странах. Начать они планируют с Турции и ОАЭ. Об этом сообщает сегодня РБК со ссылкой на два источника на банковском рынке, не раскрывая названий кредитных организаций.
Второй пояснил, что в первую очередь его банк будет ставить платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах и т.п.
В целом прием карт в POS-терминалах российских банков возможен по двум схемам, уточняет один из собеседников РБК:
Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца. За такие услуги посредник может взимать комиссию с продавца.
По мнению эксперта, драйверами развития POS-терминальной сети российских банков могут стать возможность дополнительного заработка, а также решение политических задач.
Также в сентябре Минфин США предупредил иностранные банки о рисках ввода против них санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир», после этого зарубежные кредитные организации начали останавливать прием этих карт.
В итоге в Турции с российской платежной системой перестали работать все банки, которые ее принимали, а банки ОАЭ еще даже не успели ее подключить.
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