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28 октября
Российские банки собираются устанавливать в Турции и ОАЭ свои терминалы

Таким образом банки хотят решить проблему приема карт «Мир» в «дружественных» странах


Два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы (устройство для приёма к оплате платёжных карт ) для приема карт «Мир» в «дружественных» странах. Начать они планируют с Турции и ОАЭ. Об этом сообщает сегодня РБК со ссылкой на два источника на банковском рынке, не раскрывая названий кредитных организаций.


Один из банков планирует установить POS-терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ. «Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных ТСП (торгово-сервисных предприятий)», — сказал один из собеседников.

Второй пояснил, что в первую очередь его банк будет ставить платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах и т.п.

Один из источников добавил, что уже сейчас банки могут тестировать проведение таких транзакций. О похожих схемах приема карт «Мир», которые используют турецкие магазины, ранее сообщал «Коммерсантъ».

 

В целом прием карт в POS-терминалах российских банков возможен по двум схемам, уточняет один из собеседников РБК:
- Банк-эквайер заключает договор с посредником, которым может быть платежный провайдер, предприниматель и т.п. Посредник заключает контракт с магазином или отелем и ставит в нем POS-терминал банка. Затем при совершении платежей деньги покупателей поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере.

Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца. За такие услуги посредник может взимать комиссию с продавца.
- Магазин или отель оформляет доверенность на посредника. Посредник обращается в российский банк-эквайер, открывает в нем рублевый счет для ТСП и заключает с банком договор эквайринга от его имени, затем забирает POS-терминалы и устанавливает их в ТСП.

Схема с установкой POS-терминалов за рубежом довольно уникальная именно в части обслуживания банковских карт, однако ее можно сравнить с инфраструктурой, созданной китайскими провайдерами платежных решений, например Alipay, которые активно развивают платежную сеть в местах, популярных у китайских туристов, говорит руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин.

По мнению эксперта, драйверами развития POS-терминальной сети российских банков могут стать возможность дополнительного заработка, а также решение политических задач.

Как напроминает РБК, с 10 марта 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Таким образом, держатели этих карт, выпущенных российскими банками, потеряли возможность расплачиваться безналично за рубежом. Еще две платежные системы, UnionPay и «Мир», доступны для россиян, но за границей работают ограниченно.

Также в сентябре Минфин США предупредил иностранные банки о рисках ввода против них санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир», после этого зарубежные кредитные организации начали останавливать прием этих карт.

В итоге в Турции с российской платежной системой перестали работать все банки, которые ее принимали, а банки ОАЭ еще даже не успели ее подключить.


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