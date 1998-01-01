«Интурист» взял блоки мест на новых рейсах в Египет и на Кубу

У туроператора появились туры в Хургаду с вылетом из Минвод и Сочи, и на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо с перелетом а/к Nordwind

Туроператор «Интурист» объявил о расширении полетной программы в Египет. К блочной перевозке из Москвы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх добавляются гарантированные места на рейсах авиакомпании Red Wings в Хургаду из Минеральных Вод и Сочи. На этих маршрутах летает SSJ-100, - сообщает АТОР.

Как сообщили в пресс-службе «Интуриста», блочная полетная программа из Минвод стартует 2 ноября. Перелеты будут выполняться по средам и пятницам до 17 марта. Время в пути – 3 часа 40 минут.

Вылеты из Сочи в Хургаду начнутся с 3 ноября. Частота – два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Полетная программа запланирована до 21 марта 2023 года. Время в пути - 3 ч 30 мин.

В стоимость тура включена перевозка одного места багажа до 15 кг и ручной клади до 5 кг. Расширение нормы провоза багажа и объединение багажа пассажиров не предусмотрено.

Пакетный тур «Интуриста» в Хургаду в отель 3* (все включено, 8 ночей) с вылетом из Минвод 2 ноября стоит от 110 800 р. на двоих; аналогичный тур в отель 4* обойдется от 114 185 р. на двоих; в отель 5* – от 122 128 р. на двоих.

Пакетные туры в Хургаду с отправлением из Сочи сопоставимы по стоимости. Так, тур «Интуриста» на 8 ночей с размещением в отеле 3* (все включено) с вылетом 3 ноября стартует от 107 140 р. на двоих; в отель 4* – от 111 126 р. на двоих; в отель 5* – от 119 тыс.р. на двоих.

Кроме того, в системе бронирования и продаж «Интуриста» появилисьи туры на Кубу, в том числе, на гарантированной блочной перевозке. «Интурист» предлагает отправиться в эту карибскую страну как на прямых рейсах (о. Кайо-Коко), так и в Варадеро и Гавану - на регулярных стыковочных рейсах международных перевозчиков.

«Интурист» предлагает пакетные туры на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо на гарантированных местах на прямых рейсах авиакомпании Nordwind. Полетная программа стартует с 3 ноября: в течение ноября-декабря доступны перелеты на блоках 3 раза в месяц. Соответственно, для бронирования доступны заезды на 11 и 13 ночей.

С января по апрель вылеты на крыльях Nordwind по маршруту Москва – Кайо-Коко – Москва запланированы уже с частотой два раза в неделю.В стоимость перевозки включены 1 место багажа и 1 место ручной клади.

На гарантии у туроператора номера в таких популярных отелях Кайо-Коко как Memories Flamenco Beach Resort, Memories Caribe Beach Resort (adults only 16+), Iberostar Selection Playa Pilar и Iberostar Daiquiri.

На курорте Кайо-Гильермо гарантированные номера есть в отеле Starfish Cayo Guillermo.

Стоимость туров на Кайо-Коко с отправлением 3 ноября стартует от 177 661 р. на двоих на 13 ночей (завтраки).

/TOURBUS.RU