Новости «Аэрофлот» переходит на российскую систему бронирования В эти выходные забронировать билет «Аэрофлота» или зарегистрироваться на рейс в онлайне будет невозможно

Как сообщили нам в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания «уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию». При этом, «в связи с проведением технических работ, необходимых для перехода на новую систему, начиная с 14:00 по московскому времени 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»». Контакт-центр и офисы собственных продаж Аэрофлота будут работать в обычном режиме до 14:00 мск 29 октября. Далее, до окончания технических работ, смогут предоставлять только справочную информацию. На сайте «Аэрофлот»а, начиная с 14:00 мск 29 октября и до окончания технических работ, будет по-прежнему доступна важная для перелёта информация, расписание рейсов и онлайн-табло. Мобильное приложение «Аэрофлота», начиная с 14:00 мск 29 октября будет заблокировано. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо установить новую версию приложения. Мобильное приложение на платформе iOS не будет доступно. Туристические и онлайн-агенты смогут предоставлять услуги по бронированию, обмену и возврату перевозок рейсами Аэрофлота до 14:00 мск 29 октября. «О возобновлении возможности оформления бронирований, покупки, обмена и возврата билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрации на рейс мы проинформируем дополнительно. Следите за нашими новостями на сайте и в официальных аккаунтах Аэрофлота в социальных сетях», - отметили в компании. «Если у вас имеются забронированные, но неоплаченные перевозки или услуги, пожалуйста, произведите оплату в срок до 23:59 мск 27 октября. Бронирования и услуги, не оплаченные к указанному сроку, будут аннулированы. Бронирования, созданные с 00:00 мск 28 октября до 14:00 мск 29 октября, необходимо оплатить в течение одного часа», - добавили в компании. Пассажировов также предупредили, что в ближайшие дни «прохождение предполётных формальностей может занять более продолжительное время в связи с техническими работами по переходу на новую систему регистрации. Рекомендуем вам приехать в аэропорт заранее. Регистрация в аэропорту будет доступна за 4 часа до вылета». /TOURBUS.RU

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