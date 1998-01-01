В столице открылся флагманский конгресс-отель Soluxe Hotel Moscow 5*

В столице, рядом со станцией метро «Ботанический сад» открылся отель премиум-класса Soluxe Hotel Moscow, который является частью недавно построенного многофункционального комплекса Китайского делового центра «Парк Хуамин» в Москве. Это флагманский отель сети Soluxe, вышедшей на российский рынок.

Философией бренда Soluxe является искреннее гостеприимство, основанное на сочетании восточной традиционной культуры и международного опыта ведения гостиничного бизнеса.

В состав Китайского делового центра входят пятизвездочный отель Soluxe Hotel Moscow, комплекс апартаментов, а также бизнес-центр класса А. Работа над проектом осуществлена совместно Китайским архитектурным проектно-исследовательским институтом и ведущим проектно-архитектурным бюро Москвы.

Проект сохраняет традиционную китайскую культуру и философию и интегрирует уникальные китайские элементы в современную архитектуру. В 2022 году проект получил награду мэрии Москвы как «Лучший реализованный проект в области строительства».

Soluxe Hotel Moscow - первый отель в Москве, спроектированный и построенный в соответствии с традиционной китайской культурой. При строительстве отеля были использованы натуральные материалы, такие как мрамор, гранит, кварц, натуральное дерево и хрусталь.

Отель изящно декорирован восточными элементами: традиционными узорами, необычными светильниками, и в то же время наполнен современными технологиями: на фасадах здания расположены специальные панели, которые превращают стены в гигантские медиа-экраны.

В Soluxe Hotel Moscow 340 тихих, элегантных и просторных номеров различных типов, включая люксы, с панорамным видом на парк и город. К услугам гостей круглосуточное обслуживание номеров, услуги консьержа и современный бизнес-центр.

Особой гордостью отеля является президентский люкс «Хуамин» на 20-м этаже, общей площадью 373 квадратных метра, с роскошной гостиной, столовой, баром, закрытой кухней. В номере расположены две спальни с гардеробными и отдельными ванными комнатами, джакузи, два хаммама. Для проведения деловых встреч в номере предусмотрены просторная переговорная и рабочий кабинет.

Тренажерный зал на 4 этаже отеля оснащен современным оборудованием, доступен ежедневно и круглосуточно. В здании отеля находится многофункциональный тренажерный зал премиального фитнес-центра World Class. На 20-м этаже расположена Клубная гостиная с роскошным камином и великолепным видом на традиционный китайский парк, Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню.

Основной ресторан отеля Niccolo предлагает гостям совершить уникальное гастрономическое путешествие, открыв для себя комбинацию традиционных европейских блюд в сочетании с экзотическими и богатыми оттенками азиатской кухни.

Стильный лобби-бар Maffeo на первом этаже - идеальное место для делового ланча или вечернего аперитива, где гостям предлагаются интернациональные блюда и широкий выбор напитков. Кроме того, гости могут попробовать различные сорта чая со всего мира, а чайный сомелье поможет определиться с выбором ароматного напитка.

Отель обладает уникальными возможностями по проведению мероприятий: общая площадь конференц-пространств на двух этажах составляет более 4500 квадратных метров, которые могут быть использованы для организации любого мероприятия. Из лобби отеля гости могут легко подняться в конференц-залы по главной лестнице, на лифте или эскалаторе.

Конференц-зона состоит из 15 залов различной конфигурации, в том числе двух бальных залов. Основная часть залов имеет естественное освещение. Особенностью конференц-залов также является уникальное фойе с 11-метровыми потолками и стеклянной крышей, пропускающей дневной свет. Конференц-залы названы в честь знаменитых городов, цветов, гор, рек, озер Китая, что подчеркивает восточную концепцию отеля. Вся конференц-зона находится отдельно от номерного фонда, который начинается с 6 этажа. Большая подземная парковка доступна для гостей и посетителей отеля.

На территории Soluxe Hotel Moscow находится самый большой за пределами Китая традиционный парк в китайском стиле. Площадь парка составляет более 50 тыс. квадратный метров. В нем расположены водоемы, прогулочные зоны, беседки и крытые галереи. Все постройки спроектированы в лучших традициях китайской парковой и ландшафтной архитектуры.

«Soluxe Hotel Moscow — это уникальный отель, в котором сочетаются восточные традиции, современные международные стандарты обслуживания и безупречный сервис. Я горжусь тем, что руковожу талантливой командой профессионалов, перед которой стоит амбициозная задача сделать флагманский отель бренда Soluxe лучшим конгресс-отелем России», - отмечает Арон Либинсон, генеральный директор отеля

«Я считаю, что в строительстве инициативы «Один пояс, один путь» Китайский деловой центр «Парк Хуамин» и Soluxe Hotel Moscow, несомненно, сыграют важную роль в качестве платформы для развития двусторонних экономических отношений между Россией и Китаем. Весь комплекс – место уникальное по своей энергетике и неповторимому тонкому восточному колориту, которое непременно будет оценено по достоинству нашими гостями», - отмечает

— г-н Ли Чжэн, генеральный директор Китайской международной инвестиционной корпорации «Хуамин».

/TOURBUS.RU