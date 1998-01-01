На берегах Невы представят туры в Москву, Карелию, Тунис и речные круизы

В эту пятницу в Санкт-Петербурге в отеле Novotel состоится традиционный воркшоп «Турбизнес»

В эту пятницу в Санкт-Петербурге в отеле Novotel состоится традиционный воркшоп «Турбизнес». В этом году главные акценты участников воркшоп будут сделаны на туризм в регионах России.

В ходе презентаций будут представлены маршруты в Карелию, по Северо-Западу России, в Поволжье, речные круизы по Росиии. В рамках мероприятия пройдут презентации всех участников и воркшоп.

Как отмечает руководитель отдела workshop медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «по итогам проведения этой осенью воркшоп в 17 городах России можно судить о том, что интерес к турам по России со стороны агентств заметно возрос. Наши участники открывают незнакомые места в России, например, Тольятти и представляют новые возможности туризма в уже известных городах и регионах страны».

Зарубежный отдых на завтрашнем мероприятии представит Национальный офис по туризму Туниса. Как отмечает руководитель офиса в России и странах СНГ Нежи Гуидер, Тунис открыт для россиян.

«Благодаря рейсам авиакомпании Nouvelle Air из Санкт-Петербурга в Монастир туристы могут вновь посещать Тунис в ноябре и предстоящем зимнем сезоне. Тунис - круглогодичное направление. Даже сейчас температура воздуха на курортах составляет 25-30С».

Нежи Гуидер подчеркивает, что «в силу нынешнего выгодного обменного курса, отдых на курортах, услуги талассотерпапии, заказ экскурсий, покупки сувениров становятся на 30% выгоднее, чем это было ещё 2-3 года назад.

Турбизнес Туниса ждёт российских туристов!»

Информация о workshop и регистрация для участия