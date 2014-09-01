Новости

В начале ноября россияне собрались в Петербург, Сочи и Казань

Cервис бронирования Ostrovok определил популярные направления на ноябрьские праздники

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru проанализировали бронирования российских туристов на ноябрьские праздники и выяснили, куда они отправятся, а также во сколько им это обойдется.

По данным Ostrovok.ru, в этом году доля российских направлений выросла до 83% от числа всех бронирований на праздничные дни (даты заезда: 2 – 8 ноября), в аналогичном периоде в прошлом году – 66%. Всего туристы сделали бронирования более чем в 600 городах и населенных пунктах России.

Топ-20 самых востребованных направлений на предстоящие выходные возглавил Санкт-Петербург, также в него вошли Москва, Сочи, Казань, Калининград и Красная Поляна.

В отличие от прошлого года в рейтинге оказалось меньше южных направлений – список покинули города Крымского полуострова, вместо них в двадцатку вошли Нижний Новгород, Тула, Псков, Екатеринбург, Великий Новгород, Тверь, города Золотого кольца (Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир), Махачкала, Владивосток. Высокий спрос наблюдается и на Кавказские минеральные воды – Пятигорск и Кисловодск также оказались в списке наиболее популярных городов на ноябрьские праздники.

В среднем туристы бронируют размещение в российских городах стоимостью 4 тыс. рублей за ночь, что аналогично средней стоимости забронированной ночи в прошлом году (4 100 рублей).

Средний чек бронирования по России на ноябрьские праздники составляет 12 тыс. рублей за три ночи, годом ранее – 13 500 рублей за 3,2 ночи.

Дороже всего туристам обходится проживание в отелях Красной Поляны – в среднем размещение здесь бронируют стоимостью 6 400 рублей за ночь, в Суздале – 6 100 рублей, Сортавале – 5 400 рублей, Выборге – 5 100 рублей. Несколько дешевле бронируют гостиницы в Казани и Ярославле – по 4 600 рублей за ночь, в Москве и Великом Новгороде – по 4 400 рублей, в Костроме – 4 300 рублей.

Дешевле путешественникам обходится размещение в Санкт-Петербурге, где в среднем сутки в отеле бронируют за 3 700 рублей, Пятигорске – 3 600 рублей, Мурманске – 3 500 рублей, Екатеринбурге, Махачкале, Твери и Новосибирске – 3 300 рублей.

В путешествиях по России каждый третий турист выбирает трехзвездочные отели, на долю которых приходится 29% от всех бронирований. Также высоким спросом пользуются апартаменты, доля которых выросла с 6% в прошлом году до 19% в этом. На долю четырехзвездочных отелей приходится 15% бронирований.

Несколько реже туристы выбирают гостиницы без звезд (9%), двухзвездочные (8%) и пятизвездочные отели (4%), хостелы (4%).

Доля зарубежных направлений на ноябрьские праздники снизилась в два раза к прошлому году и составила 17% (годом ранее – 34%).

Каждое четвертое бронирование российских туристов за рубежом приходится на отели Белоруссии – 25% от всех заграничных броней.

В тройку лидирующих зарубежных направлений также вошла Турция (18%), следом за ней – Узбекистан (5%). В десятке – Казахстан, Армения, ОАЭ, Таиланд, Азербайджан, Грузия и Испания.

В прошлом году на ноябрьские праздники российские туристы бронировали размещение в Турции, США, Египте, ОАЭ, Белоруссии, Италии, Великобритании, Мексике, Армении и Греции.

Спрос туристов на более бюджетные направления в этом году вызвал снижение средней стоимости забронированной ночи – она составляет 6 400 рублей, что на 25% меньше, чем в аналогичные даты 2021 года (8 500 рублей). Средний чек бронирования в гостиницах за границей составляет 32 200 рублей за 4,8 дня. Годом ранее – 46 000 рублей за 5,3 дней.

Самые дорогие бронирования российские туристы совершают в отелях на Мальдивах (в среднем 22 200 рублей за ночь), в ОАЭ (19 800 рублей), Израиле (13 150 рублей), а также Франции (12 450 рублей). Самыми бюджетными направлениями по стоимости забронированной ночи оказались Казахстан (4 400 рублей), Узбекистан и Индонезия (по 4 100 рублей), Греция (4 000 рублей), Грузия (3 900 рублей), Киргизия (3 100 рублей за ночь).

В заграничных поездках на ноябрьские праздники российские туристы отдают предпочтение отелям категории три звезды – их доля в этом году выросла до 33% с прошлогодних 26%.

/TOURBUS.RU