Авиакомпания SCAT начала рейсы с российскими туристами в Таиланд и Вьетнам

Рейсы из Москвы в Нячанг и на Пхукет осуществляются через Алма-Ату

Казахстанская авиакомпания SCAT начала полеты из Москвы на тайский остров Пхукет и вьетнамский курорт Нячанг с российскими туристами на борту через Алма-Ату, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Fun&Sun.

"Первые рейсы из Москвы на Пхукет, которые выполняет авиакомпания SCAT со стыковкой в Казахстане, улетают загруженными на 100%. Сто туристов прилетели на тайский остров во вторник. В среду из Москвы отправился первый рейс во Вьетнам, все 60 мест также раскуплены", — рассказали в Fun&Sun.

Как отметили в компании, перелеты на блоках мест в Таиланд и во Вьетнам осуществляются четыре раза в неделю со стыковкой в Алма-Ате. Полетная программа в Таиланд запланирована до 23 марта 2023 года, а во Вьетнам (Камрань) – до 22 марта с вылетами два раза в неделю.

Как сообщает АТОР, вылеты в Таиланд совершаются 4 раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

По данным оператора, туры в Таиланд популярны в основном у пар. С детьми в страну едут единицы. В зимнем сезоне туристы покупают туры в Таиланд продолжительностью 11 ночей, проживание предпочтительно на завтраках.

На новогодние праздники популярны туры большей продолжительности – есть продажи путевок на 14–16 дней в среднем.

За счет жесткого блока туроператор зафиксировал стоимость перевозки на протяжение всего сезона. На ноябрьские праздники все кресла уже распроданы. Сейчас можно купить туры с вылетом с середины ноября.

По cведениям АТОР, тур с вылетом 14 ноября и проживанием 11 ночей в отеле Saii Laguna Phuket 5* (Банг Тао) с завтраками стоит 313 тыс. руб. на двоих. Новогодний тур в этот же отель с вылетом 29 декабря на 14 ночей будет стоить от 920 тыс. руб. на двоих.

/TOURBUS.RU