Росавиция предлагает включать в турпакеты и внутренний авиаперелет

Росавиация обсудила с авиакомпаниями возможность увеличения перевозки по России за счет объединения в турпакеты для туристов международного и внутрироссийского рейсов, сообщает пресс-служба ведомства.

"На совещании с авиакомпаниями обсуждены итоги перевозок в летний сезон 2022 года и перспективы операционной деятельности авиакомпаний в предстоящий зимний сезон. Также рассмотрели меры, принимаемые авиакомпаниями для достижения целевого показателя.

В частности, авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", — говорится в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в Росавиации, ранее тур включал только международный перелет. Сейчас же прорабатывается вопрос продажи туроператорами блоков мест как за рубеж, так и по России. В ведомстве считают, что это позволит "предоставить дополнительные услуги для туристов, в том числе из регионов, а также увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России".

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в России наблюдается дефицит международной авиаперевозки. Она квотирована и лимитирована, выполняется не из всех городов, а количество самолётов, которые могут выполнять полеты за рубеж, в разы меньше, чем на внутреннем рынке.

"В свою очередь, авиакомпании с регулятором решают вопрос дополнительной загрузки внутренних перелетов до городов России, откуда выполняются международные рейсы. Купить авиабилеты по сквозному тарифу можно и сейчас.

Но для пакетного туризма важны гарантированные блоки мест. И туроператоры смогут в своих турпакетах использовать гарантированную перевозку на внутренних и международных рейсах", — пояснил он.

Как уточнил эксперт, у этой инициативы много плюсов. Так, в рамках одного бронирования блока мест есть возможность получить лучшую стоимость, которая позитивно отразится и на стоимости турпакета.

Также, по его мнению, это позволит расширить сеть предложений из разных регионов России, построить оптимальный маршрут в условиях прямого авиасообщения с международным аэропортом. Кроме того, добавил Горин, такие турпакеты будут выгоднее, чем самостоятельное планирование поездки.

Росавиация также сообщает, что авиакомпании прорабатывают открытие новых маршрутов и увеличивают частоту выполнения полетов на рейсах, где наблюдается спрос на авиаперевозки. По данным перевозчиков, осенью 2022 года стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты сохраняется на уровне показателей прошлого года, при этом на ряде направлений отмечается снижение тарифов.

/TOURBUS.RU