Cпрос на «карточные» туры снова растет

При этом оформление для россиян карт Visa и MasterCard в Узбекистане заметно усложнилось

Спрос на туры за рубеж для оформления карт платежных систем Visa и MasterCard вырос в октябре из-за продолжающихся отказов иностранных банков принимать российские карты "Мир", сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров Росси.

"Из-за отказов банков Турции и других стран принимать карты "Мир" туроператоры заметили новый всплеск интереса к турам за рубеж для оформления карт иностранных платежных систем. По оценкам туроператоров, спрос вырос примерно на 20% — значительно меньше, чем летом, когда туроператоры получали по 100-200 заявок в неделю на карточные туры, но оживление на рынке есть", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, помимо проблем с "Миром" на спрос влияет и то, что некоторые страны Евросоюза начали требовать для оформления виз карточки европейских банков. Кроме того, такие карты нужны часто путешествующим бизнесменам, тем, кто отправляется за рубеж для работы или лечения.

"На спрос влияет и расширение географии прямых рейсов в зарубежные страны, где пока не принимают российские карты "Мир", а также возросший интерес к длительным турам за рубеж. Как говорят туроператоры, путешественники хотят получить работающие по всему миру банковские карты, чтобы свободно распоряжаться своими денежными средствами в любой стране", — сообщает АТОР.

Лидером по числу поездок за картами, по данным АТОР, сейчас стала Армения. Тур туда обойдется от 50 тыс. рублей на двоих без перелета. Также туроператоры предлагают туры за картами в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Сербию.

При этом, по сравнении с весной предложение по карточным турам сократилось. Так, из «карточного» списка у многих туроператоров выпал Узбекистан, где основным партнером выступал Kapitalbank.

По сообщению Kapitalbank, с 12 сентября физические лица-нерезиденты Республики Узбекистан смогут открывать счета в банке только при нахождении на территории страны непрерывно более 15 календарных дней перед днем обращения в банк, при обучении или официальном трудоустройстве в Узбекистане.

Сейчас туры в Узбекистан за оформлением банковской карты представлены в ассортименте лишь нескольких туроператоров. Например, у туроператора «ВЕДИ Групп», который продолжает работу с другими узбекскими банками-партнерами.

При этом, по информации «ВЕДИ Групп», условия получения банковской карты в Узбекистане изменились.

Если ранее карту можно было получить за 1 день и при минимальном проживании в Ташкенте от двух ночей, то теперь для получения карты нужно бронировать проживание от 5 ночей. Заезды в рамках тура «За VISA в Узбекистан» проходят по воскресеньям, стоимость тура – от 50 тыс. руб. на двоих (без учета стоимости авиаперелета в Ташкент и обратно).

Как сообщалось ранее, в сентябре все пять турецких банков, работавших с российской картой "Мир", приостановите сотрудничество с платежной системой из-за опасения санкций со стороны Минфина США. В сентябре-октябре работу с картой приостановили часть банков Киргизии, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана.

/TOURBUS.RU