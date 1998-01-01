Мэрия Москвы подвела итоги высокого сезона

За лето столицу посетили 6,2 млн туристов, которые тратили в среднем по 10 тыс. руб. в день

Москву летом 2022 года посетили 6,2 млн туристов, средние траты за одну поездку на территории города составили 10 тыс. рублей, сообщает портал столичной мэрии.

"Туристические показатели за летний период 2022 года продемонстрировали значительное увеличение внутреннего турпотока в столицу. По данным комитета по туризму Москвы, он вырос примерно на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Из 6,2 млн туристов количество соотечественников этим летом составило рекордные 90% — 5,6 млн", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, чаще всего Москву посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Тульской и Владимирской областей.

Этим летом в столице выросла доля туристов в возрасте от 55 лет и старше. Во время путешествия чаще всего они предпочитали останавливаться в гостиницах: рост составил 26% по сравнению с весенними месяцами (март — май) и 41% — с прошлым летом.

"Это обусловлено в том числе введением правительством Москвы программы стимулирования поездок туристов старшего поколения. В соответствии с ней туроператоры могут получить компенсацию.

Сумма выплаты за одного человека составляет от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий, культурных, спортивных и других мероприятий", — поясняется в материтале.

Большинство туристов, посетивших столицу этим летом, — россияне от 35 до 44 лет, путешествующие на поезде.

Что касается остальных возрастных групп, то за первое полугодие 2022 года 27% турпотока в Москву составили россияне от 30 до 39 лет и 24% — от 40 до 49 лет.

По данным мэрии, больше всего денег тратили во время поездок туристы в возрасте от 30 до 49 лет, на них пришлось 55% общих трат. Лидером среди регионов стал Дальневосточный федеральный округ — турист из ДФО в среднем тратил 19% своей зарплаты, меньше всех тратили путешественники из ЦФО (5,8%).

В среднем туристы во время поездки в столицу тратили около 10 тыс. рублей (на основе данных о банковских транзакциях, совершенных на территории Москвы). Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание – 69%.

За шесть месяцев туротрасль принесла в городской бюджет 50,2 млрд рублей. Обороты столичных отелей и турагентств за январь-июнь выросли на 50% и достигли 44,7 млрд рублей.

/TOURBUS.RU