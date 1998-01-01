Новости Татьяна Филева покинула пост гендиректора S7 Крупнейшую частную авиакомпанию страны возглавил Дмитрий Куделькин

Как сообщает сегодня РБК, совладелец S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании. Об этом РБК рассказали три источника, близкие к S7 Group, и подтвердила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова.

Г-жа Никифорова уточнила, что с 21 октября гендиректором компании стал Дмитрий Куделькин, занимавший с 2021 года позицию заместителя гендиректора S7 Group.



По словам собеседников РБК, Татьяна Филева временно уехала за пределы России. Ранее у нее были планы по получению образования за рубежом. В пресс-службе S7 это не комментируют. «Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — подчеркивает Тамара Никифорова.



S7 Group — крупнейшая частная аивагруппа России. 49,93% ее акций принадлежит Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии, следует из бухгалтерской отчетности группы. Татьяна Филева стала гендиректором компании сроком на пять лет в октябре 2021 года.



По словам г-жи Никифоровой, Дмитрий Куделькин сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций S7 Group «в новых условиях». Как напоминает РБК, сейчас против российской авиаотрасли введены беспрецедентные санкции: например, запрещены поставки в Россию самолетов, запчастей, программного обеспечения, полеты в Евросоюз и другие страны. На этом фоне с арестом авиатехники столкнулась и S7.



По информации СМИ, Дмитрий Куделькин родился в 1980 году. В S7 работает с 2004 года. Более 12 лет руководил бюджетным управлением холдинга, в том числе принимая ключевые решения для сохранения стабильности и эффективности группы компаний во время кризисов 2008 и 2014 годов, отмечают в пресс-службе S7 Group. На позиции замгендиректора компанииг-н Куделькин отвечал за направления продаж, коммерции, статегии, маркетинга и программы лояльности. /TOURBUS.RU

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