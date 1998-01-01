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Срок действия виз на Шри-Ланку продлен до полугода

Новая визовая схема будет действовать до конца июня следующего года

Власти Шри-Ланки продлили срок действия электронных виз (ЕТА) для российских туристов до полугода, такая опция будет доступна гражданам РФ до 25 июня 2023 года, сообщает Минтуризма страны, который цитирует «Интерфакс».

"Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней при визовом сборе $35 за один раз с целью продвижения туризма, пострадавшего из-за пандемии COVID-19. Эта визовая схема будет действовать до 25 июня 2023 года", — говорится в письме туроператорам.

Ранее визы ЕТА действовали 30 дней с даты приезда и могли быть продлены до шести месяцев в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.

Для получения электронного разрешения на въезд нужно заполнить анкету на английском языке. Подтверждение дается в течение 24 часов. После получения подтверждения необходимо оплатить визовый сбор, который не взимается с детей до 12 лет.

Как отмечают туроператоры, Юго-Восточная Азия сейчас пользуется повышенным спросом со стороны российских туристов. Сказывается желание авиакомпаний запускать рейсы по этому направлению.

"Спрос на туры на Шри-Ланку в данный момент очень активный. Направление уже вошло в топ-5 по продажам на зимний период и спрос продолжает расти.

Наиболее популярные курорты Унаватуна, Бентота и Хикадува", — отметили в пресс-службе туроператора "Интурист".

Напомним, что прямые рейсы из Москвы в Коломбо в осенне-зимнем сезоне уже осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». В ноябре начнет летать на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска и АZUR аir.

По информации АТОР, девять ночей на курортах этой страны обойдутся в сумму от в 115 тыс. руб. на двоих. Такой вариант предлагает туроператор ANEX Tour. Размещение в рамках тура, сформированного на прямом рейсе AZUR аir – отель категории 3* на завтраках.

Шри-Ланка на «Аэрофлоте» стоит дороже – от 177 тыс. руб. на двоих на неделю (отель 4*). Такой ценовой вариант предлагает Space Travel.

У TEZ Tor тур на Шри-Ланку можно купить за 161,4 тыс. руб. на двоих. У «Русского Экспресса» – за 131,3 тыс. руб. А у «Интуриста», PAC Group и China Travel – за 122,4 тыс. руб., 136,5 тыс. руб. и 119, 7 тыс. руб. на двоих на семь ночей соответственно.

/TOURВUS.RU