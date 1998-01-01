Крым: бронирования осенне-зимних туров нет

Депутаты и туроператоры рассказали о ситуации на полуострове по окончании «бархатного сезона»

После объявления в Крыму высокого уровня террористической опасности курорты полуострова переживают отток туристов: если в сентябре доля бронирований составляла 25%, то на ноябрь их уже нет, сообщила в понедельник депутат Госдумы от Севастополя, зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, которую цитирует «Интерфакс».

«В связи с установленным в Крыму высоким «желтым» уровнем террористической опасности, с августа наблюдается резкий отток туристов из регионов. Уровень бронирования на сентябрь составил 25%, октябрь – 5%, ноябрь – 0%. Динамика бронирований в республике Крым по объективным причинам по сравнению с прошлым годом, по оценке средств размещения, не такая активная. До резкого оттока средний процент бронирований составлял 35%», — сказала она, выступая на круглом столе, организованном комитетом.

Как отметила г-жа Лобач, всего с начала года Крым посетили более 5 млн туристов, это значительно меньше показателей прошлого года. Туристический поток по итогам 2021 года составил более 9,5 млн человек.

«Большинство туристов в 2022 году приехали по крымскому мосту на автомобилях и автобусах – это 83%. Оставшиеся 17% добирались до Крыма на поездах. По сравнению с предыдущими годами количество людей, воспользовавшихся железнодорожным транспортом увеличилось в 2,5 раза. До закрытия аэропорта Симферополя на самолетах прилетало больше всего туристов», — пояснила она.

По словам депутата, летний сезон в Крыму из-за проблем с транспортом также не смог похвастаться высокими показателями, средняя загрузка объектов размещения составляла около 40%. При этом скидки на отдых в этом летнем сезоне достигали 50-60%.

Летний сезон в Крыму завершен, число бронирований отдыха в середине октября традиционно снижается, но в этом году сезонный фактор усугубляют транспортные проблемы, сообщает в свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По данным туроператоров, сейчас туристы продолжают ехать в Крым на отдых. Но сезон в регионе подошел к концу, и поток очень маленький. К сезонному сокращению турпотока в этом году добавился фактор транспортной доступности – аэропорт всё еще закрыт, а в межсезонье туристы предпочитают добираться до Крыма на самолете. Поэтому даже полное восстановление движения по Крымскому мосту не компенсирует региону потерянный поток авиатуристов», — говорится в сообщении.

«На данный момент бронирования туров практически нулевые. Если в прошлом году в это время уже были заявки на новогодние праздники и даже март, то в этом году туристы пока не спешат покупать туры ни на ноябрь, ни на новогодние праздники.

При этом туроператоры считают основной причиной просадки спроса в межсезонье не страхи туристов, не ремонт Крымского моста, а именно закрытый аэропорт», — подчеркивают в АТОР.

«По прогнозам участников рынка, этой зимой закрытых на межсезонье объектов размещения в Крыму будет больше, чем в прошлом году.

Работать будут популярные объекты с подогреваемыми бассейнами, SPA-центрами, лечебными возможностями, подготовленными праздничными программами, а также часть санаториев, основная загрузка которых связана с исполнением госконтрактов», —заключили в АТОР.

/TOURBUS.RU