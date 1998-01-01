Новости Кубу представили на Юге России На минувшей неделе в крупнейших южных городах с большим успехом прошло традиционное кубинское роуд-шоу Cuba Unica

Традиционное кубинское роуд-шоу Cuba Unica прошло на минувшей неделе в мегаполисах Юга страны. Делегация кубинских участников объединила представителей ведущих туроператоров и гостиничных сетей. В нее вошли Министерство туризма Кубы, туроператоры Pegas touristik, «Квинта Тур», представители групп отелей Barceló Hotel Group, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International - Cuba и Blue Diamond Hotels & Resorts. Возглавлял делегацию, как и в прошлые годы, советник по туризму посольства Кубы в России г-н Хуан Карлос Эскалона. В этот раз участники роуд-шоу посетили четыре важнейших города на Юге России – Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. В каждом городе их ждал настоящий аншлаг. В общей сложности мероприятия в четырех городах посетили более региональных 400 агентств! В каждом городе кубинская делегация проводила цикл интересных презентаций и воркшоп Cuba Unica. А в завершении – лотереи, где разыгрывались ценные призы – проживание в пятизвездных отелях на Кубе, экскурсии, кубинские сувениры. Настоящую кубинскую атмосферу деловым мероприятиям придавала зажигательная кубинская музыка, и яркие танцевальные выступления. Как всегда, у кубинской делегации была насыщенная экскурсионная программа, не оставившая никого из участников равнодушными, – к грандиозному монументу Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде, многоликому Ростову-на-Дону, в столицу донского казачества Старочеркасск, по историческому Краснодару на берегу Кубани и солнечному черноморскому Сочи. По словам г-на Хуана Карлоса Эскалона, «Мы рады, что роуд-шоу прошло на очень высоком организационном уровне и вызвало большой интерес региональных профессионалов туризма. Залы были переполнены, а только в Ростове наши мероприятия посетили около 140 турагентств! В ходе делового общения турагенты живо интересовались особенностями программ отдыха на Кубе и задавали множество вопросов. Особенно их интересовали все подробности новых прямых чартерных рейсов на кубинские курорты. Также много было вопросах о подготовке к началу приема на Кубе карт «Мир» - мы надеемся, что это произойдет уже в декабре. Так что, мы очень довольны результатами прошедшего роуд-шоу и обязательно планируруем продолжить его в будущем году — собираемся побывать и в Сибири, и на Урале, и на Волге, и, конечно, снова на Юге России». Прошедшее роуд-шоу Кубы стало девятым по счету за последние четырнадцать лет, организованным давним партнером Министерства туризма Кубы – медиахолдингом "Турбизнес". Позади - вояжи в Санкт-Петербург, Поволжье, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и даже в страны Восточной Европы. Впереди – новые интересные маршруты по России. Посетители Cuba Unica на Юге России поделились своими впечатлениями о прошедшем роуд-шоу: Лидия Панина, директор компании «СК-Интур» (Ростов-на-Дону): - Презентации Cuba Unica реально понравились. Мы отправляли туристов на Кубу и раньше, и всегда они возвращались довольные и рекомендовали друзьям. И теперь с удовольствием готовы продвигать это направление. Сегодня особую важность приобретает безопасность российских туристов и отношение к ним в стране пребывания. А на Кубе нас всегда любят и ждут! Ольга Ваганова, директор агентства «Вокруг света-Сочи»: - Сердечно благодарю организаторов за проведение Кубинского мероприятия в нашем городе Сочи, за гостеприимный прием, за полезную информацию, которую мы можем использовать в своей работе. И захотелось не только туристов отправить на Кубу, но и побывать самим на этих белых песчаных пляжах, увидеть фламинго, почувствовать неповторимое кубинское радушие! /TOURBUS.RU

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