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24 октября
Кубу представили на Юге России

На минувшей неделе в крупнейших южных городах с большим успехом прошло традиционное кубинское роуд-шоу Cuba Unica


 

Традиционное кубинское роуд-шоу Cuba Unica прошло на минувшей неделе в мегаполисах Юга страны.

Делегация кубинских участников объединила представителей ведущих туроператоров и гостиничных сетей. В нее вошли Министерство туризма Кубы, туроператоры Pegas touristik, «Квинта Тур», представители групп отелей Barceló Hotel Group, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International - Cuba и Blue Diamond Hotels & Resorts. Возглавлял делегацию, как и в прошлые годы, советник по туризму посольства Кубы в России г-н Хуан Карлос Эскалона.

 

В этот раз участники роуд-шоу посетили четыре важнейших города на Юге России – Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. В каждом городе их ждал настоящий аншлаг. В общей сложности мероприятия в четырех городах посетили более региональных 400 агентств!

 

 

В каждом городе кубинская делегация проводила цикл интересных презентаций и воркшоп Cuba Unica. А в завершении – лотереи, где разыгрывались ценные призы – проживание в пятизвездных отелях на Кубе, экскурсии, кубинские сувениры. Настоящую кубинскую атмосферу деловым мероприятиям придавала зажигательная кубинская музыка, и яркие танцевальные выступления.

 

Как всегда, у кубинской делегации была насыщенная экскурсионная программа, не оставившая никого из участников равнодушными, – к грандиозному монументу Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде, многоликому Ростову-на-Дону, в столицу донского казачества Старочеркасск, по историческому Краснодару на берегу Кубани и солнечному черноморскому Сочи. 

 

 

По словам г-на Хуана Карлоса Эскалона, «Мы рады, что роуд-шоу прошло на очень высоком организационном уровне и вызвало большой интерес региональных профессионалов туризма. Залы были переполнены, а только в Ростове наши мероприятия посетили около 140 турагентств!

В ходе делового общения турагенты живо интересовались особенностями программ отдыха на Кубе и задавали множество вопросов. Особенно их интересовали все подробности новых прямых чартерных рейсов на кубинские курорты. Также много было вопросах о подготовке к началу приема на Кубе карт «Мир» - мы надеемся, что это произойдет уже в декабре.

Так что, мы очень довольны результатами прошедшего роуд-шоу и обязательно планируруем продолжить его в будущем году — собираемся побывать и в Сибири, и на Урале, и на Волге, и, конечно, снова на Юге России».

 

Прошедшее роуд-шоу Кубы стало девятым по счету за последние четырнадцать лет, организованным давним партнером Министерства туризма Кубы – медиахолдингом "Турбизнес".

Позади - вояжи в Санкт-Петербург, Поволжье, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и даже в страны Восточной Европы. Впереди – новые интересные маршруты по России.

 

 

Посетители Cuba Unica на Юге России поделились своими впечатлениями о прошедшем роуд-шоу:

Лидия Панина, директор компании «СК-Интур» (Ростов-на-Дону):

- Презентации Cuba Unica реально понравились. Мы отправляли туристов на Кубу и раньше, и всегда они возвращались довольные и рекомендовали друзьям. И теперь с удовольствием готовы продвигать это направление.

Сегодня особую важность приобретает безопасность российских туристов и отношение к ним в стране пребывания. А на Кубе нас всегда любят и ждут!

 

Ольга Ваганова, директор агентства «Вокруг света-Сочи»:

- Сердечно благодарю организаторов за проведение Кубинского мероприятия в нашем городе Сочи, за гостеприимный прием, за полезную информацию, которую мы можем использовать в своей работе.

И захотелось не только туристов отправить на Кубу, но и побывать самим на этих белых песчаных пляжах, увидеть фламинго, почувствовать неповторимое кубинское радушие!

/TOURBUS.RU


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