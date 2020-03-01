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24 октября
Малайзия и Россия обсуждают восстановление авиасообщения
Предполагается, что на первом этапе будут поставлены чартерные рейсы в Малайзию из Москвы и Екатеринбурга
Малайзия обсуждает с Россией появление прямых авиарейсов между странами, сообщил временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ г-н Джохан Арифф Бин Абдул Разак, которого цитирует «Интерфакс».
"Что касается прямого авиасообщения, этот вопрос уже давно обсуждается и в виду политической ситуации он все еще находится на обсуждении.
Это очень сложный вопрос, но, конечно же, мы очень ждем, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить", — сказал он сегодгя на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ также добавил, что это "больше вопрос не правительственный, а вопрос сотрудничества авиакомпаний".
"Мы сейчас активно работаем над развитием таких инициатив, таких идей. Для нас не имеет особого значения, какая именно страна будет владеть авиакомпанией, которая будет осуществлять прямое авиасообщение. Это может быть российская авиакомпания, может быть малазийская", — подчеркнул он.
По его словам, в случае возобновления прямого авиасообщения между странами сначала чартерные рейсы будут отправлены из Москвы, а затем уже из Екатеринбурга.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в свою очередь, отметил, что для начала необходимо понять объемы перевозок и экономическую целесообразность таких рейсов.
"Если мы увидим, что это экономически целесообразно, а это, на мой взгляд, будет совершенно очевидно в течение этого осенне-зимнего сезона, мы вернемся к рассмотрению вопроса.
Вполне возможно, что нам целесообразно привлечь наших малазийских партнеров для организации этого авиасообщения, авиакомпании Малайзии. Но мы также проводим консультации с нашими российскими авиакомпаниями", — резюмировал он.
Отметитм, что, как рассказал ранее нашему порталу зам. генерального директора национального офиса по туризму Малайзии г-н Искандар Мирза Мохд Юсоф, “Россия остается достаточно крупным рынком для Малайзии. В 2019 году мы приняли почти 80 тысяч туристов из России. А после открытия границ 1 апреля этого года, к нам прибыло уже 3450 россиян. Мы планируем, что до конца 2022 года этот показатель поднимется до семи тысяч”.
Он также отметил, что в стане ведется работа по началу приема карт «Мир»: «Мы уже видим успешный опыт Вьетнама в этом вопросе. Однако Таиланд, Мьянма, которые также работают над введением карт «Мир», пока не разрешили эту задачу.
Мы тоже работаем над этим вопросом и хотим, чтобы российские туристы могли расплачиваться в Малайзии картами «Мир». Пока же россияне могут пользоваться в малазийских отелях, ресторанах и торговых центрах картой UnionPay».
/TOURBUS.RU
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