Малайзия обсуждает с Россией появление прямых авиарейсов между странами, сообщил временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ г-н Джохан Арифф Бин Абдул Разак, которого цитирует «Интерфакс».

"Что касается прямого авиасообщения, этот вопрос уже давно обсуждается и в виду политической ситуации он все еще находится на обсуждении.

Это очень сложный вопрос, но, конечно же, мы очень ждем, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить", — сказал он сегодгя на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ также добавил, что это "больше вопрос не правительственный, а вопрос сотрудничества авиакомпаний".

"Мы сейчас активно работаем над развитием таких инициатив, таких идей. Для нас не имеет особого значения, какая именно страна будет владеть авиакомпанией, которая будет осуществлять прямое авиасообщение. Это может быть российская авиакомпания, может быть малазийская", — подчеркнул он.

По его словам, в случае возобновления прямого авиасообщения между странами сначала чартерные рейсы будут отправлены из Москвы, а затем уже из Екатеринбурга.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в свою очередь, отметил, что для начала необходимо понять объемы перевозок и экономическую целесообразность таких рейсов.

"Если мы увидим, что это экономически целесообразно, а это, на мой взгляд, будет совершенно очевидно в течение этого осенне-зимнего сезона, мы вернемся к рассмотрению вопроса.

Вполне возможно, что нам целесообразно привлечь наших малазийских партнеров для организации этого авиасообщения, авиакомпании Малайзии. Но мы также проводим консультации с нашими российскими авиакомпаниями", — резюмировал он.