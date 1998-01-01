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Куба: новый порядок пересечения границы и аналог банковских карт

В кубинском посольстве рассказали о нововведениях, которые ждут наших туристов, отправляющихся на остров Свободы

Как сообщает АТОР, по информации посольства Кубы в Москве, с 1 января 2023 года паспортный контроль в кубинских аэропортах будет проходить по-новому.

Кубинские пограничники перестанут ставить в паспорта штампы о визите на Кубу, что ускорит прохождение границы. Данные о въезде и выезде из страны будут заносится только в электронную систему.

В кубинской дипмиссии также напомнили, что для въезда на Кубу россиянам не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни тесты на ковид. Однако по-прежнему необходимо заполнить «Санитарную декларацию» на сайте dviajeros.mitrans.gob.cu.

Как уточнили в туроператорской компании «Пегас ТуристиК», данная форма должна быть заполнена на каждого пассажира, кроме детей до 12 лет, за 72 часа до поездки и не позднее, чем 12 часов после начала поездки.

Если не получилось заполнить форму перед отправлением, то есть возможность сделать это уже по прибытии: во всех аэропортах Кубы у туриста будет 30 минут бесплатного Wi-Fi. Электронная форма заменяет бумажную форму, используемую кубинскими таможенными, иммиграционными и медицинскими службами.

В посольстве также напомнили,что процесс адаптации платежной системы «Мир» к кубинской банковской системе платежей идет, и по планам островных властей, завершится до конца 2022 года.

Пока же российские туристы могут путешествовать на Кубу либо с картами международных банков, выпущенными за пределами РФ, либо с наличными евро.

Кроме того, есть вариант и для тех, кто не хочет носить с собой наличные на отдыхе. Это специальная предоплаченная карта (prepaid card), которую можно приобрести в государственном обменном пункте Cadeca в каждом отеле за наличный расчет в евро или посредством безналичной оплаты банковской картой иностранного банка.

Такая предоплаченная карта выпускается с разными номиналами: 1000, 500, 200, 100 и 50 у.е. «Стоимость самой карты Cadecas составляет 5 у.е. и учитывается в сумме доступной суммы на карте. Например, если приобретена карта номиналом 50 у.е., то на счету будет доступна сумма в размере 45 у.е.», — пояснили в ANEX Tour.

Карта не персонализирована и доступна третьим лицам для использования, срок действия карты – 2 года с момента активации. Остаток денежных средств может быть обналичен в обменном пункте Cadeca в аэропорту Кубы непосредственно перед вылетом.

Проверить актуальный баланс карты и получить наличные средства в местной валюте (кубинский песо) можно в банкомате или через POS-систему в обменных пунктах Cadeca.

Предоплаченная карта Cadecas на Кубе может быть использована для покупок на территории отеля, за его пределами, в торговых центрах, пунктах проката автомобилей и приобретения экскурсий, либо других дополнительных услуг через отельных гидов.

/TOURBUS.RU

