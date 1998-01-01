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В ноябре Al Masria Universal полетит из Петербурга в Шарм-эль-Шейх

Этой зимой петербуржцам будут доступны перелеты сразу на два египетских курорта

По информации АТОР, в ноябре из Санкт-Петербурга возобновятся прямые рейсы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

В октябре улететь на отдых в Египет из Северной столицы можно только в Хургаду – чартерные рейсы по заказу туроператора TEZ Tour выполняет авиакомпания Ifly. В Хургаду сейчас из Петербурга также летает и египетская авиакомпания Al Masria Universal Airlines – в сотрудничестве с туроператором «Библио-Глобус».

Но вскоре на прямых рейсах с отправлением из Петербурга будет доступно уже два популярных египетских курорта.

Уже с 1 ноября «Библио-Глобус» на рейсах Al Masria Universal полетит в Шарм-эль-Шейх. Рейсы запланированы 2 раза в неделю – по вторникам и субботам.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эль-Шейх – по вторникам в 12:20, по субботам в 12:35. Прилет в Санкт-Петербург - по вторникам в 13:20, по субботам в 13:35.

Время в пути – 5 часов 45 минут. Маршрут будет обслуживаться на Airbus A320 (175 кресел). Полетная программа запланирована до 21 марта 2023 года.

Как следует из системы бронирования «Библио-Глобуса», пакетный тур в Шарм-эль-Шейх на двоих на семь ночей с отправлением 1 ноября в отель 4* (все включено) обойдется от 141 тыс.руб. на двоих.

Напомним, что с 1 октября авиакомпания «Аэрофлот» также возобновила прямые регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Перелеты из «Шереметьево» на египетские курорты будут выполняться ежедневно.

Red Wings этой осенью впервые также запускает регулярные рейсы из Москвы на египетские в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из аэропорта «Домодедово» рРейсы будут выполняться по следующему расписанию - в Хургаду – с 30 октября по вторникам, субботам и воскресеньям.

-в Шарм-эль-Шейх – с 21 ноября по вторникам, четвергам и субботам.

Кроме того, авиакомпания «Россия» объявила об открытии продаж билетов на рейсы из Сочи на египетские курорты с 30 октября.

/TOURBUS.RU

