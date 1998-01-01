Новости Горячие авиановости AZUR air полетит на Мальдивы на лайнере Black Jet / "Ширак Авиа" запустит рейс Саратов-Ереван/ SCAT начнет выполнять полеты из Алма-Аты в Хабаровск

AZUR air полетит на Мальдивы на лайнере Black Jet Авиакомпания AZUR air открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из московского аэропорта Внуково в Мале (Мальдивы), сообщает пресс-служба перевозчика. По данным авиакомпании, полеты на Мальдивы будут выполняться на самолете Black Jet в бизнес-компоновке.«Рейсы из Москвы в Мале запланированы с 9 декабря с частотой два раза в неделю. Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса. Пассажирам предлагается экстраординарный сервис. Просторные и полностью откидывающиеся кресла оснащены лампой для чтения, розеткой для электронных устройств и USB-входом. Всем пассажирам предоставляется дорожный набор: мягкое одеяло, подушки для шеи и поясницы и маска для сна. Во время полета предлагается горячее питание по ресторанному меню,, а также широкий ассортимент напитков по барной карте, - сообщили в авкиакомпании. В осенне-зимнем сезоне AZUR air также будет выполнять чартерные рейсы из Москвы на Мальдивы на самолетах Boeing 767-300 в компоновке 336 кресел экономического класса. Билеты на эти рейсы доступны у туроператоров "Ширак Авиа" запустит рейс Саратов-Ереван "Ширак Авиа" (Армения) с 12 декабря запустит прямой рейс по маршруту Саратов-Ереван, сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов"). Вылет из аэропорта Саратова в Ереван будет выполняться по понедельникам и пятницам, из Еревана — по четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на Boeing-737-500 вместимостью 131 место. Авиакомпания "Ширак Авиа" базируется в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, была зарегистрирована в 2019 году. Флот авиакомпании состоит из узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских самолетов Boeing-737. SCAT начнет выполнять полеты из Алма-Аты в Хабаровск Казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять полеты из Алма-Аты в Хабаровск, сообщило АО "Международный аэропорт Хабаровск"(главный оператор по наземной деятельности в аэропорту Хабаровска) в своем телеграм-канале. По информации аэропорта, полеты начнутся с 8 декабря. Обсуждается возможность выполнения рейсов один раз в неделю. Время в пути составит около 6 часов. В настоящее время рейсы из аэропорта Хабаровска за рубеж не выполняются. Ранее сообщалось, что с 6 ноября возобновятся прямые рейсы из Хабаровска на Пхукет. SCAT — крупный авиаперевозчиков Казахстана. В настоящее время его парк состоит из 30 самолетов производства США и Канады. /TOURBUS.RU

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