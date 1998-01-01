Новости Депутаты предлагают полностью возвращать мобилизованным гражданам деньги за несостоявшиеся туры Законодательная инициатива вызвала большое число вопросов у юристов и профессионалов туротрасли

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который дает мобилизованным гражданам право на полный возврат денежных средств по несостоявшемуся туру, - сообщает сегодня АТОР. Законопроект только внесен в парламент на рассмотрение и должен пройти все процедуры и стадии оценки и рассмотрения, прежде чем стать законом. При этом он может претерпеть изменения. Сроки рассмотрения пока неизвестны. Проект предусматривает внесение поправок в другие, уже действующие законы и нормативные акты. «В случае призвания [так в тексте – ред.] гражданина на военную службу при мобилизации либо заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, турист и (или) члены его семьи вправе потребовать в досудебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменении», – указывается в тексте проекта. Поправка вносится в статью 10 закона об основах туристской деятельности в РФ. Речь идет о полном возврате денежных средств за тур без удержания фактически понесенных расходов туроператоров. В пресс-службе партии «Новые люди» (соавтор законопроекта) поясняют, что сейчас в случае отмены тура по причине частичной мобилизации средства возвращаются за вычетом фактических расходов, понесенных туроператором. Так как у туриста нет возможности спрогнозировать получение повестки, «фактически понесенные расходы туроператора будут стремиться к 100% стоимости тура», добавляется там. Также предлагается внести поправку в часть вторую статьи 108 Воздушного кодекса РФ, закрепив в ней возможность возврата денег за авиабилеты, если гражданин был мобилизован. При этом, отмечают эксперты АТОР, на данный момент непонятно, на каких же конкретно граждан будет распространяться новая норма, если законопроект примут. Возможно, предполагается возможность обратной силы закона – когда возврат требуется тем, кого уже мобилизовали до поправок. Либо речь идет о гражданах, которые еще будут призваны в рамках мобилизации. Правда, на данный момент многие регионы, включая Москву и Подмосковье заявляют об окончании мобилизационных мероприятий. Сама причина, вызвавшая законодательную инициативу, впрочем, не очень ясна туротрасли. Так или иначе, до сих пор не возникало серьезных проблем с возвратами по турам граждан, призванных на военную службу, говорят участники рынка. «Наши туроператоры с самого начала заняли разумную и понятную позицию. Никто не пытается нажиться на мобилизованных, каждый такой случай рассматривается максимально в пользу туриста. При этом важно понимать масштаб проблемы: количество таких граждан, которым требуется возврат из-за призыва по мобилизации, в десятки раз меньше, чем было во время пандемии COVID-19», – говорит вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Между тем, сложности возникают именно с невозможностью прогнозирования, о которой говорят в партии «Новые люди». Зачастую выехать за границу по туру не могут даже те, кто не получал повестку и не подпадает под озвученные ранее критерии для граждан, подлежащих мобилизации. Руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова резонно отмечает, что невозможность прогнозирования в случае мобилизации, на которую ссылаются авторы законопроекта, касается не только туристов, но и туроператоров в равной степени. «Тот момент в проекте, что мобилизованные граждане смогут минимизировать или полностью исключить затраты на те услуги, которыми они не смогли воспользоваться из-за мобилизации, это, в целом, хорошо. Авторы законопроекта отмечают, что призыв – внезапный процесс для мобилизованного. Но при этом важно учитывать, что и для туроператора мобилизация его туриста – тоже не менее внезапный процесс. Поэтому при внесении таких поправок о полном возврате денежных средств важно учитывать в тексте законопроекта не только туроператоров, но и всех перевозчиков (не только авиакомпании) и все объекты размещения. Для того, чтобы неожиданных убытков не возникло ни у одной из сторон, участвующих в организации туристического продукта», – говорит г-жа Ефремова. В противном случае, подчеркивает глава Правовой службы АТОР, может возникнуть ситуация, когда гостиница может удержать деньги туриста в качестве фактически понесенного расхода, а у туроператора после возврата 100% средств туристу возникнет прямой ущерб. /TOURBUS.RU

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