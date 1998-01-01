Cеверная столица ждет вьетнамских гостей

На этой неделе, 18 и 20 октября, представители Комитета по развитию туризма, Городского туристско-информационного бюро и индустрии путешествий Санкт Петербурга провели серию презентаций в городах Хошимин и Ханой. Мероприятие состоялось в рамках роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт Петербург!».

Основная цель презентаций – привлечь дополнительных гостей из Вьетнама за счет популяризации за рубежом туристских предложений города на Неве с перспективой на наступивший осенне-зимний сезон и будущий год.

В течение двух дней порядка 200 профессионалов из Вьетнама, в числе которых представители туроператоров и турагентств, органов власти, профессиональных туристских ассоциаций, а также профильных средств массовой информации, ознакомились с основными туристскими трендами Северной столицы, узнали про всемирно известную петербургскую классику и «новую туристскую географию», насыщенный событийный календарь.

Город на Неве представляли ведущие представители индустрии гостеприимства Санкт Петербурга.

Во встречах также приняли участие генеральный консул Российской Федерации в Хошимине Тимур Садыков, второй секретарь посольства Российской Федерации в Ханое Роман Нилов, глава представительского офиса Visit Russia во Вьетнаме г-жа Та Бич Ха.

Вьетнамский рынок туристских услуг представляется одним из перспективных в силу растущего в условиях быстрого экономического развития числа людей с высокими доходами и уровнем образования. Кроме того, в данном регионе повышается интерес к международным путешествиям, в том числе накопившийся за период пандемии отложенный спрос. Отметим, что до пандемии поток туристов из Вьетнама неуклонно рос - если в 2015 году в Россию прибыло около 30 тысяч гостей, то в 2019 уже 60 тысяч путешественников. Сейчас поток восстанавливается. По официальным данным число въездных туристских поездок из Вьетнама в Россию во втором квартале 2022 года увеличилось более чем на 50 % по сравнению с первым кварталом.

Своими впечатлениями от роуд-шоу поделились участники презентации:

Карлос Гарсия – руководитель международной туристской компании:

- Я определяю стратегию развития своей компании и участие в подобных мероприятиях позволяет понять потенциал страны-партнера. Судя по отзывам и количеству слушателей, туристы из Вьетнама сильно заинтересованы в Санкт Петербурге.

Чан Тхань Лием, CEO вьетнамской туристской фирмы:

- Санкт Петербург впервые проводит роуд-шоу в Хошимине. Это новое для нас направление, раньше наши туристы не часто бывали России, но после пандемии мы хотим открыть это направления для вьетнамских путешественников.

Мероприятие, на мой взгляд, было очень успешным, я познакомился с многими компаниями – потенциальными партнерами, которые могут предоставлять услуги нашим туристам. Я надеюсь, что в следующем - 2023 году мы начнем отправлять первых туристов в Санкт Петербург и Москву. Мы более 20 лет работаем в туризме, и это мероприятие позволило мне узнать много о новом для нас продукте.

Чан Куок Бао, генеральный директор компании-туроператора:

- Мне понравилось это мероприятие. Особо впечатлила меня презентация о Санкт Петербурге. Во время проведения чемпионата мира по футболу в России нам удалось организовать туры и отправить к вам туристов. Им очень понравилась русская архитектура, пейзажи.

Надеюсь, что туризм восстановится после пандемии и мы снова сможем отправлять своих клиентов в прекрасную Россию.

/TOURBUS.RU