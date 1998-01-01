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21 октября
Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Россию
ПЦР-тест не нужно больше сдавать как прибывющим из-за рубежа непривитым россиянам, так и иностранцам
Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан России, прибывающих из-за рубежа, - сообщает «Интерфакс».
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
В документе говорится, что утратившим силу признается пункт постановления, согласно которому гражданам РФ, прибывающим на территорию страны, необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Ранее это не касалось только россиян, вакцинированных в течение последних 12 месяцев или перенесших коронавирус в последние полгода.
Также, согласно документу, иностранным гражданам и лицам без гражданства теперь будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ. Ранее им было необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, Роспотребнадзор распространил практику проведения выборочного тестирования не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска государственной границы.
Документом также отменяется обязанность работодателей обеспечивать информирование работников, выезжающих из РФ, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 и проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.
/TOURBUS.RU
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