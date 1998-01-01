Новости

Десять туристических проектов получили премию правительства РФ за 2022 год

Среди награжденных — туроператор Fun&Sun, курорт «Красная Поляна» и сервис бронирования "ATG Tickets +"

Премию правительства РФ в сфере туризма за 2022 год получил 21 автор 10 туристических проектов, торжественную церемонию награждения провел в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Для России текущая ситуация не только серьезный вызов, но и стимул для движения вперед. И в этом нет сомнений, когда я вижу вас – неравнодушных людей и профессионалов своего дела. На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России.

Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан", — сказал он на церемонии.

По словам вице-премьера, в 10 проектах, признанных победителями, удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность. Среди них — проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий.

За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу выплачивается 1 млн рублей на дальнейшее развитие. Г-н Чернышенко отметил, что правительство продолжит поддерживать такие проекты.

Среди победителей – "Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья", "Гастрономическая карта России", запуск чартерных программ по регионам России туроператором Fun&Sun, Разработка и реализация стратегии развития курорта "Красная Поляна", проект создания круглогодичного спа-комплекса "Итальянские термы" в Ставропольском крае.

Также в десятку победителей вошли проект "Ожившая история. Рускеальский экспресс" в Карелии, интерактивный туристско-развлекательный парк "Лес чудес" в "Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы" в Татарстане, гостинично-туристский комплекс "Гранд Бурятия" на берегу Байкала, художественный музей мусора "Му Му" в Калужской области, сервис бронирования услуг в основные музеи Санкт-Петербурга и области "ATG Tickets +".

/TOURBUS.RU